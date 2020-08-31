شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها: ربنا يسعدك كما أسعدتى أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله، بعيد ميلادها الخمسين، الذى يوافق اليوم الاثنين، متمنية لها عاما مليئا بالخير وأن يسعدها الله مثلما أسعدت والدتها الفنانة الراحلة.

وقالت أميرة، عبر حساب والدتها رجاء الجداوى، التى تديره عبر إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد صاحبة الجلالة الملكة رانيا، ربنا يسعدك كما أسعدتى أمى بكلماتك الرقيقة".





وكانت روضة هندى، ابنة أميرة وحفيدة الفنانة الراحلة، روت موقفا حصل مع جدتها عندما قابلت ملكة الأردن، عن طريق الصدفة، حيث قالت عبر حسابها على فيس بوك، موجهة كلامها إلى جدتها وذلك قبل وفاتها بعدة أيام: "عمرى فى حياتى ما هنسى يوم لما كنا مسافرين، وقابلنا ملكة الأردن صدفة، وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف"، مضيفة: "عندما قابلت الملكة رانيا جدتى قالت لها بالإنجليزية إنها واحدة من أشد معجبيها".

وأضافت روضة: "بعد ذلك نزلت الملكة رانيا على ركبتها وقالت لها، يجب أن تفخرى جدا بجدتك، ثم قالت روضة لجدتها عن هذه الواقعة: "مش سهل إن الكلام ده تقوله ملكة، لكن المستحيل إنى ماكونش فخورة بك، وإنك تكونى قدوتى، قومى واجمدى وارجعى لأن لسه فى كتير نفسى أتعلمه منك، عمرى ما هكون زيك عشان أنا قلتها قبل كده، وبقولها تانى اللى زيك ما يجيش مرتين".