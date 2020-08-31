أحمد الفيشاوي وسط حمام السباحة مع عائلته.. فيديو

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بفيديو له خلال عطلته الصيفية برفقة زوجته ندى الكامل وبناتها.

أحمد الفيشاوي، ظهر في الفيديو برفقة زوجته وأبنائها من حمام السباحة، وعلق عليه قائلاً: "وقت الصيف مع فتياتي".

وبسبب فيديو أحمد الفيشاوي مع أطفال زوجته تحولت التعليقات لمشاهدة كلامية بين متابعيه وذلك بسبب موقفه من ابنته لين، واتهمه البعض بنسيانها وسط اهوه مع بنات غيره، بينما اتهم البعض والدة لين بالأنانية وأنها السبب في بعده عن ابنته.

احمد الفيشاوي

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يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.

وكان فيلم "ولاد رزق"، حقق أعلى الإيرادات في السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني وظهر في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.