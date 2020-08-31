أحمد زاهر عن فترة مرضه: لم أرى الشارع لمدة ٣سنوات

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري أحمد زاهر،عن فترة مرضه والذي تسبب في إصابته بحالة اكتئاب شديدة.

أحمد زاهر، قال خلال حوار صحفي له: "اكتأبت، وكانت مرحلة صعبة جدًا، مش بخرج من باب ‏غرفتي كنت واصل لمرحلة إني كنت أُريد من زوجتي أن تتركني، ‏لكنها ظلت بجانبي هي أمي وأهلي، وجلست في البيت 3 ‏سنوات لم أشاهد الشارع، وزني زاد بشكل كبير جدًا، ولكن ‏تعلمت الكثير وكنت أشاهد الأعمال العالمية لكي أطور من ‏نفسي".‏

وأضاف: "أثناء وبعد مرضي وزني كان زائداً جدًا، والسبب الأساسي ‏الذي جعلني أنقص من وزني هو المخرج محمد سامي، بعد ‏تعاوني معه في مسلسل "آدم" طلب مني أن أنقص وزني لكي ‏أشارك معه في مسلسل "حكاية حياة" قال لي أمامك سنة فقط ‏لكي تنقص وزنك لأن مفيش بطلة تحب رجل بهذا الوزن، ‏وبالفعل حمسني وقد كان وشاركت في العمل وحقق نجاحًا ‏كبيرًا في ذلك الوقت".‏

وكشف خلال الحوار أنه يرى أن الدراما التي تحقق النجاح الكبير وتلمس الجمهور هي الدراما ‏العائلية التي تتحدث عن مشاكل وقضايا وهموم العائلة، تلك ‏النوعيه الجمهور يتابعها بشكل جيد، أكثر من العمل الأكشن ‏على سبيل المثال.‏