أحمد زاهر عن فترة مرضه: لم أرى الشارع لمدة ٣سنوات

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري أحمد زاهر،عن فترة مرضه والذي تسبب في إصابته بحالة اكتئاب شديدة.
أحمد زاهر، قال خلال حوار صحفي له: "اكتأبت، وكانت مرحلة صعبة جدًا، مش بخرج من باب غرفتي كنت واصل لمرحلة إني كنت أُريد من زوجتي أن تتركني، لكنها ظلت بجانبي هي أمي وأهلي، وجلست في البيت 3 سنوات لم أشاهد الشارع، وزني زاد بشكل كبير جدًا، ولكن تعلمت الكثير وكنت أشاهد الأعمال العالمية لكي أطور من نفسي".
وأضاف: "أثناء وبعد مرضي وزني كان زائداً جدًا، والسبب الأساسي الذي جعلني أنقص من وزني هو المخرج محمد سامي، بعد تعاوني معه في مسلسل "آدم" طلب مني أن أنقص وزني لكي أشارك معه في مسلسل "حكاية حياة" قال لي أمامك سنة فقط لكي تنقص وزنك لأن مفيش بطلة تحب رجل بهذا الوزن، وبالفعل حمسني وقد كان وشاركت في العمل وحقق نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت".
وكشف خلال الحوار أنه يرى أن الدراما التي تحقق النجاح الكبير وتلمس الجمهور هي الدراما العائلية التي تتحدث عن مشاكل وقضايا وهموم العائلة، تلك النوعيه الجمهور يتابعها بشكل جيد، أكثر من العمل الأكشن على سبيل المثال.
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