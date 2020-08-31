منة فضالي ترد على منتقدي صورها في الساحل الشمالي

رنا صلاح الدين - ردت الفنانة المصرية منة فضالي، على منتقدي صورها في الساحل الشمالي والتي نشرتها مؤخراً عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك.

منة فضالي قالت في منشور عبر صفحتها بفيس بوك: "في ناس بتعاتبني تقولي ما أنتي بتسافري أهو ولا همك اللي بيحصل أحب أقولك إن الصورة دي الصيف اللي فات وانا متحركتش من بيتي أبدا وحتى لو سافرت هو حرام يعني اللي بيسافر بيكون وحش ولا في دماغه ما يمكن مسافر لأنه مخنوق أو هربان من هم أو أي سبب ليه كده وليه أنا بالذات اللي بتعملو معايا كده، محدش يعلم أنا فيا ايه ممكن اتصور وانزل صور وانا مش سعيده مش لازم نحكم علي الناس ربنا وحده هو اللي يعلم بحالي".

منة فضالي

وأضافت: "أنا بعدت عن كل حاجة، عن الناس لأني زهقت بجد، أرجوكم بلاش كده وشكرا للي حيفهم كلامي صح لأن أغلبكم بيقولي إنتِ تنكة، وأنا لا تنكة ولا زفت، واللي مضايق مني ممكن يشيل نفسه من عندي عادي جدا بمنتهي الأدب، أشكركم".

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يذكر أن منة فضالي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “لما كنا صغيرين” من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبدالعاطي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ‏محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، سوزان نجم الدين، محمود حجازي، منة فضالي، كريم قاسم ونبيل عيسى‎.‎

ومسلسل ‏”حب عمري” من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي ومي القاضي وأماني كمال وديانا هشام ومحمد مهران ومحمد ‏سليمان وأحمد كرارة وتامر فرج وحمادة بركان وهاجر الشرنوبي وسامح الصريطي وحنان سليمان وعبير منير ومحمد مرزبان.

منة فضالي