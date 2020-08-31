كانجانا رانوت تكشف المستور عن انحرافات الوسط الفني في بوليوود

رنا صلاح الدين - منذ أن تصدرت قضية وفاة سوشانت سينغ راجبوت عناوين الصحف، عبر عدد كبير من المشاهير عن آرائهم لدعم الممثل الراحل، وسط هذا كانت الممثلة المثيرة للجدل بأرائها "كانجانا رانوت" تقدم الدعم لعائلة سوشانت وتطالب بإجراء تحقيق عادل في القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية وفاة ممثل MS Dhoni: The Untold Story أخذت منعطفًا جديدًا بعد أن ظهرت تفاصيل عن المخدرات مؤخرًا وكانت هناك تقارير عن إجبار سوشانت على تعاطي المخدرات، وفي الوقت الذي اثارعت هذه التسريبات جدلاً جديدًا، ادعت كانجانا أن حوالي 99 في المائة من الوسط الفني في بوليوود يتعاطون المخدرات مثلها مثل الماء.

قالت ممثلة Judgementall Hai Kya في مقابلة مع قناة Republic TV، إن كل شخص تقريبًا في صناعة السينما الهندية، قد تناول المخدرات في مرحلة ما، وإذا ما كان هناك حفلة، فإن الجميع ينغمس في شرب المخدرات، في مرحلة ما بلغوا 99 في المائة ".

كما أكدت ممثلة "الملكة" أن الصناعة تحولت إلى "غرزة" لاستهلاك المخدرات. وأكدت كذلك أن الوقت قد حان لوضع معايير حول أمتنا واختيار قدوتنا بعناية. قالت كانجانا: "يتورط شبابنا في المخدرات بطريقة قاسية للغاية. يجب أن تتحمل صناعة السينما المسؤولية عن هذا لأنهم جعلوها قدوة ".