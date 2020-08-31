أنغام تحصد أوّل مليون عن أغنية “بحبك وبرتاحلك”

متابعة بتجـــــــــــرد: حصدت أغنية “بحبك وبرتاحلك” للنجمة المصرية أنغام مليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام على طرحها على موقع “يوتيوب”. وتلقى الأغنية أصداءً إيجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ طرحها. وتتطرق أنغام في الأغنية إلى موضوع الحب من منظار مختلف، حيث تلقي الضوء على الحب الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدّل مهما اختلفت الدنيا وتغيرت الحياة. Advertisements وأغنية “بحبك وبرتاحلك” من كلمات صابر كمال وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع تميم.

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