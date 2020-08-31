منال سلامة تنشر صورة سيارتها بعد حادث العلمين: "ربنا نجاني"

نشرت الفنانة المصرية منال سلامة عبر حسابها على موقع "أنستقرام" صورة لسيارتها بعد تعرضها لحادث الانقلاب على طريق العلمين شمالي مصر، وأدى إلى إصابتها هي وابنتها بكدمات.

وعلقت سلامة على الصورة قائلة: "الحمد لله ربنا نجاني أنا وبنتي من حادثة موت".

وكان المخرج عادل أديب، زوج منال سلامة قال الجمعة الماضية، إن العناية الإلهية أنقذتها لكنها أصيبت ببعض الكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، مؤكداً أنها غادرت المستشفى وتتواجد حالياً في منزلها.

يذكر أن الفنانة منال سلامة أعلنت مؤخراً خوضها تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "الكلام مع منال".