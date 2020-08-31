حقيقة تعرض سيارة ياسمين صبري الجديدة لحادث.. هل "العين فلقت الحجر"؟

لم يعد لمستخدمي السوشيال ميديا في مصر حديث إلا سيارة ياسمين صبري الجديدة "رولز رويس"، والتي يصل سعرها بعد الإفراج الجمركي إلى 10 ملايين جنيه.



وصباح اليوم، تداول عدد كبير من المستخدمين صورا لسيارة "رولز رويس" تعرضت لحادث، ادعى البعض أنها السيارة الجديدة للنجمة المصرية، معتبرين أن "العين فلقت الحجر".

ونسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السيارة المحطمة بأنها تخص الفنانة ياسمين صبري، معلقين: "العين فلقت الحجر وقدر الله وما شاء فعل".

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وطبقا لصحيفة "الوطن" المصرية، فإن الصور المتداولة لا علاقة لها بسيارة ياسمين صبري، بل تعود إلى إحدى السيارات بالمغرب، كما يعود تاريخ الصور إلى أغسطس/آب عام 2017.

وكانت ياسمين صبري استلمت مؤخرا سيارتها الجديدة من نوع "رولز رويس" (داون)، من ميناء الإسكندرية ووصل سعرها بعد الإفراج الجمركي إلى 10 ملايين جنيه.