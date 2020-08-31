منذر رياحنة: خائف من عودة تصوير "الجوزاء"

أعرب الفنان الأردني منذر رياحنة في لقاء خاص مع ”الخليج 365” عن سعادته بالتعاون مع الفنان طارق لطفي في فيلم "الجوزاء"، وقال إنه فيلم مختلف، فكل تفاصيل الفيلم والشخصيات تقدم شكلا جديدا، لكن لسوء الحظ توقف التصوير منذ فترة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف منذر رياحنة أنه خائف من عودة تصوير الفيلم لما به من خطورة وصعوبة ورعب، لأنه ينتمي إلي نوعية "السيكو دراما"، والفيلم من بطولة طارق لطفي ومنذر رياحنة وتأليف وإخراج عبدالقادر الأطرش.

ويشارك "رياحنة" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ77 بفيلم "الزقاق"، وسيكون العرض الأول له عالميا في المهرجان، وقال إنه سعيد بأن يكون واحدا من صناع الفيلم، مضيفا أنه يقدم شخصية صعبة لأنها لا تجيد الكلام بسبب مشكلة في الوجه.

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وضم فيلم "الزقاق" نخبة من نجوم العرب، حيث شاركت البطولة بجانب منذر رياحنة الفنانة الأردنية نادرة عمران، والفنانة الفلسطينية ميس عبدالهادي، والفنانة العراقية بركة رحميني.

ويشارك منذر رياحنة كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "لعبة شيطان" مع الفنان باسم سمرة، كما يشارك كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "ساعة شيطان"، وكانت آخر أعماله مسلسل "حارس الجبل" بطولة صبا مبارك وعبدالمحسن نمر وخالد القيش.