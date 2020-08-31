مجلس التعاون الخليجي يدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 - وكالات الإثنين 2020/8/31 06:53 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/8/31 06:53 م بتوقيت أبوظبي

دان مجلس التعاون الخليجي، الإثنين، إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية. والأحد، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي لاستهداف مطار أبها الدولي. وأكد مجلس التعاون الخليجي أن اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة لا تستهدف أمن السعودية فحسب بل أمن منطقة الخليج واستقرارها. Advertisements وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير جنوبي البحر الأحمر. وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن القوات البحرية للتحالف رصدت محاولة لمليشيا الحوثي الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته من محافظة الحديدة. ودأبت مليشيا الحوثي على توجيه مفخخاتها لمناطق مأهولة بالسكان في السعودية وسط تنديد دولي وإقليمي بممارسات المليشيا الموالية لإيران.

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