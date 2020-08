OSN تكشف عن برمجتها لموسم الخريف

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

"الخليج 365" من بيروت: كشفت شبكة OSN، عن برنامج عروضها لشهر سبتمبر مع مجموعة من أشهر الأفلام المميزة التي ستُبث على قناة OSN Movies First.

بدءاً من فيلم Bombshell الحائز على جائزة الأوسكار وفيلم Hustlers من بطولة النجمة جينيفر لوبيز في أحد ألمع أعمالها، ووصولاً إلى إنتاجات ديزني مثل Onward وSecret Society of Second Born Royals ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، حيث ستقوم شبكة OSN بإطلاق قناة جديدة مؤقتة لعرض أشهر الأفلام من بطولة نخبة نجوم الكوميديا في هوليوود.

ويتصدّر قائمة عروض شهر سبتمبر فيلم الرعب والكوميديا الرومانسية Extra Ordinary من بطولة ميف هيجينز وباري وارد وويل فورتي، حيث سيعرض يوم الخميس 3 سبتمبر الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة/ 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وتدور أحداث الفيلم حول مدربة الغوص الأيرلندية روز التي تستخدم مواهبها الخارقة لإنقاذ ابنة مارتن من محاولات نجم الروك لاستغلالها بهدف إعادة إحياء شهرته.

وسيتم عرض فيلم Bombshell، من بطولة مارجروت روبي وجون ليثجو والممثلتين الحائزتين على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون ونيكول كيدمان، يوم الجمعة 4 سبتمبر في تمام الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة/ 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث تدور أحداثه حول محاولة مجموعة من النساء للإطاحة برئيس قناة فوكس نيوز روجر آيلز وكشف ملابسات أفعاله المشينة في كواليس الشبكة.

وقد تم اختيار يوم الخميس 10 سبتمبر لعرض فيلم Blood Vessel الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة/ 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث تجري أحداثه في شمال المحيط الأطلسي في أواخر عام 1945، لتصوّر رحلة الناجين من سفينة طبية مدمرة وسعيهم للبقاء دون طعام أو ماء أو مأوى وسط زوبعة من الضياع. يُذكر أن الفيلم من بطولة ناثان فيليبس وأليسا ساذرلاند وروبرت تايلور.

وتخصّ الشبكة عشاق الحركة والتشويق بفيلم 21 Bridges، من بطولة شادويك بوزمان وسيينا ميلر والممثل الحائز على جائزة الأوسكار جيه كيه سيمونز، الذي سيُبث يوم الجمعة 11 سبتمبر عند الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة/ 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وتدور أحداث الفيلم حول محقق من شرطة نيويورك يدخل في مطاردة شرسة للإمساك بقتلة شرطيين بعد كشفهما عن مؤامرة ضخمة وغير متوقعة.

كما سيتم عرض فيلم الدراما المؤثر Waves للمرة الأولى يوم الخميس 17 سبتمبر الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة/ 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يروي الفيلم الرحلة العاطفية لعائلة من الضواحي يقودها أب متسلّط ولكن طيّب القلب، لاستكشاف قيم الحب والغفران والتكاتف في أعقاب حدث مؤسف، ويتناول الأحداث الديناميكية المعقّدة بأسلوب درامي ولطيف، وهو من بطولة كيلفن هاريسون جونيور ولوكاس هيدجز وتايلور راسل.

بينما يمكن لعشاق الأفلام العائلية الاستمتاع بمشاهدة Onward من إنتاج ديزني يوم الجمعة 18 سبتمبر الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة/ 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يدور الفيلم حول رحلة شقيقين من الأقزام في ضواحي عالمٍ خيالي بحثاً عن القليل من السحر، وهو من بطولة أصوات النجم الواعد الحائز على جائزة بافتا توم هولاند وكريس برات والنجمة الحائزة على جائزة جولدن جلوب جوليا لويس دريفوس. يقدّم فيلم الرسوم المتحركة، الذي حقق 106 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر العالمي، مغامرةً مضحكة تأسر القلوب والعقول.

ومن بين العروض الأولى والحصرية في شهر سبتمبر، يبرز فيلم All Creatures here Below من بطولة ديفيد داستمالشيان وكارين جيلان وديفيد كوكنر، حيث سيتم عرض فيلم الدراما المؤثر للمرة الأولى يوم الخميس 24 سبتمبر الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة/ 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتمحور حول رحلة شاب وفتاة بائسين بحثاً عن ملجأ في مدينة كانساس.

وسيتسنّى لعشاق الموسيقى الاستمتاع بمشاهدة الإنتاج السينمائي الضخم Hustlers يوم الجمعة 25 سبتمبر الساعة 11 ليلاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة/ 10 ليلاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتتناول أحداث الفيلم مجموعة من الفتيات المحتالات اللاتي يقررن التعاون معاً للاحتيال على عملاء وول ستريت، وهو من بطولة نجمات الغناء جينفر لوبيز وكاردي بي وليزو. يقدم الفيلم، الذي حقق أكثر من 157 مليون دولار أمريكي في إيرادات شباك التذاكر حول العالم، دراما فريدة حول الاحتيال والسرقة في حبكة ذكية تكتمل مع المؤثرات البصرية المذهلة.

كما ستعرض شبكة OSN فيلم Secret Society of Second Born Royals، أحد إنتاجات Disney+ الأصلية، يوم السبت 26 سبتمبر الساعة 8:15 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة/ 7:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. يدور الفيلم المفعم بالحركة والتشويق حول مغامرات "سام" في برنامج تدريب سري للغاية للجيل الجديد من العائلة المالكة المكلفة بإنقاذ العالم، وهو من بطولة إلودي يونج وسكايلر أستين وجريج بريك.

وعلاوة على ذلك، ستطلق شبكة OSN قناة مؤقتة جديدة مكرّسة لعرض 50 فيلم من بطولة أشهر نجوم الكوميديا في هوليوود، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 10 سبتمبر وحتى يوم السبت 26 سبتمبر. وتضمن القناة المؤقتة لمتابعيها تجربة مشاهدة مسلية ترضي جميع الأذواق هذا الخريف، سواءً مع رحلات آدم ساندلر وعائلته في سلسلة أفلامGrown Ups ، أو المغامرات المرحة لميليسا مكارثي وبين ستيلر وستيف كاريل، أو الحركات المضحكة لإيمي شومر وريبيل ويلسون، أو طرائف أوين ويلسون وجاكي تشان المفعمة بالضحك، بالإضافة إلى المزيد من الأفلام الكوميدية من بطولة جيم كيري وجينيفر أنستون وكيفن هارت وسيث روجن وجولدي هاون وبيل موري وإيدي مورفي.

أبرز الأفلام على قناة OSN Pop-Up Comedy Club المؤقتة:

• Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2014)

• Bridesmaids (2011)

• Little Fockers (2010)

• I Feel Pretty (2018)

• Spy (2015)

• 40 Year Old Virgin (2005)

• The Hustle (2019)

• Shanghai Knights (2003)

أبرز الأفلام على قناة OSN Movies First خلال شهر سبتمبر:

• Extra Ordinary (2019)الخميس 3 سبتمبر الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات / 9 مساءً بتوقيت السعودية

• Bombshell (2019) الجمعة 4 سبتمبر الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات / 9 مساءً بتوقيت السعودية

• Blood Vessel (2019)الخميس 10 سبتمبر الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات / 9 مساءً بتوقيت السعودية

• Bridges 21 (2019) الجمعة 11 سبتمبر الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات / 9 مساءً بتوقيت السعودية

• Waves (2019)الخميس 17 سبتمبر الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات / 9 مساءً بتوقيت السعودية

• Onward (2020)الجمعة 18 سبتمبر الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات / 9 مساءً بتوقيت السعودية

• All Creatures here Below (2018)الخميس 24 سبتمبر الساعة 10 ليلاً بتوقيت الإمارات / 9 مساءً بتوقيت السعودية

• (2019) Hustlers الجمعة 25 سبتمبر الساعة 11 ليلاً بتوقيت الإمارات / 10 ليلاً بتوقيت السعودية

• Secret Society of Second Born Royals (2020)السبت 26 سبتمبر، الساعة 8:15 مساءً بتوقيت الإمارات/ 7:15 مساءً بتوقيت السعودية