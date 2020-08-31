أحمد حسن يغني للسياحة التايلندية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت هيئة السياحة التايلاندية عن إطلاقها لفيديو غنائي جديد تحت عنوان "غنِّ أغنية لتايلاند" يعرض في الأول من سبتمبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبمشاركة الفنان أحمد حسن المشارك في برنامج "إكس فاكتور".

وسيسلط حسن الضوء في الأغنية على أفضل الوجهات السياحية الرومانسية التي تشتهر بها مملكة تايلاند، من بينها تشيانغ ماي، وكوه ساموي، الوجهين الرومانسيتين الأكثر شهرة في المملكة.

ويمكن لمتابعي حسن المساعدة في اختيار الوجهة التي سيزورها بعد فتح تايلاند لحدودها من خلال التصويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما سيحظى عشرة من المشاركين في عملية التصويت بحفل عشاء مع الفنان بعد عودته من رحلته.

ويمكن الاستماع للأغنية الجديدة ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر على صفحات أحمد على وسائل التواصل الاجتماعي (انستغرام، وفيسبوك، وتيكتوك).

وكان حسن قد زار تايلند سابقاً ويحفل حسابه على الإنستغرام بصور لهذه البلد ذات الآثار والطبيعة الجميلة