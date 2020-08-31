شكرا لقرائتكم خبر عن إيما روبرتس تؤكد أخبار حملها بصورتين وتعليق.. يا ترى قالت إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة إيما روبرتس أخبار حملها للمرة الأولى بعد فترة من التكتم على الأمر، حيث كانت دوماً ما تسعى لارتداء ملابس تخفى بها حملها بفساتين واسعة وأزياء لا تظهر بطنها بشكل كبير على النحو الذى يؤكد حملها، إلا أنها مؤخراً قررت إثبات الأمر من خلال حسابها على موقع إنستجرام مع حبيبها ووالد طفلها بصورتين علقت عليهما بكتابة "مع أطفالى الاثنين"، حيث جلس إلى جانبها فى حين ظهرت بفستان أبيض.



ايما

وكانت دوماً ما تحاول الممثلة ايما روبرتس إخفاء حملها أينما ظهرت بارتداء ملابس مناسبة لها تظهرها برشاقتها المعتادة، ولا تظهر أى تطورات على ملامح بطنها، مثلما ظهر مؤخراً من خلال صور التقطت لها ونشرها موقع ديلى ميل الشهير الذى كشف أن الممثلة الشهيرة لجأت تلك المرة لحيلة الفساتين القصيرة مثلما ظهرت خلال إطلالاتها المميزة.

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ايما

وكانت خطفت النجمة إيما روبرتس الأنظار أثناء مرورها فى شوارع كاليفورنيا مؤخراً، وذلك بارتدائها كمامة صنفها موقع ديلى ميل الشهير أنها مميزة وتتماشى مع إطلالتها بشكل عام، حيث ارتدت نجمة التليفزيون التي طالما قامت ببطولة أعمال درامية عديدة كمامة تتميز بوجود ورود عليها في حين ارتدت طاقم عليه قلوب باللون الأحمر.

اللافت للنظرأن موقع ديلي ميل سبق ونشر تقرير آخر قبل أسبوع عن النجمة الشهيرة أثناء تسوقها وارتدائها ماسك وصفه الموقع آنذاك بأنه واحد من أفضل الأقنعة الذى ارتداها النجوم مؤخراً، فبعيداً عن اللون الأسود الذي ميزه، تميز أيضاً بروعة التصميم مثلما وصفه التقرير.