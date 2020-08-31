شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هذه الحسناء المثيرة حبيبة براد بيت الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انفصال النجم العالمى براد بيت عن زوجته النجمة أنجلينا جولي، ونشرت العديد من التقارير التي تشير إلى ارتباط براد بيت حتي الآن بنحو 20 امرأة أو أكثر ما بين نجمات ومشاهير، فى حين أن النجم لم يصرح ولا مرة فى دخوله علاقة بعد الانفصال عن جولى، والغريبة ان اخبار ارتباط براد بيت لا تتوقف، وتنشر يوما تلو الآخر، إلى أن نشر خبر مؤخرا يزعم ارتباط براد بيت بنيكول بوتور السكى، حيث أكد موقع جريدة ديلى ميل أن النجم العالمي براد بيت شوهد وهو برفقة حبيبته الجديد المشهورة نيكول بوتورالسكي 27 عامًا ، في القصر الفرنسي حيث عقد قرانه مع أنجلينا جولي هناك، وحسب التقرير يقال إن براد بيت ، 56 عامًا ، وصديقته المشهورة نيكول بوتورالسكى يقضيان وقتًا فى شاتو ميرافال في فرنسا ، حيث تزوج من أنجلينا جولى 45 عامًا ، في عام 2014.







انجلينا جولي

ووفقًا لأحد السكان المحليين ، يزور براد مرافال لأنه "يشارك في حملة من أجل الترويج للنبيذ الخاص به"، حيث يشتهر القصر، الذي اشتراه هو وأنجلينا في عام 2011 مقابل 60 مليون دولار، بصناعة النبيذ الوردى الفاخر، كما أشار التقرير إلى أن نيكول ستقيم مع براد أثناء تواجده في مزرعة العنب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن خلال تقرير آخر كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن النجم براد بيت التقى بصديقته الجديدة العارضة نيكول بوتورالسكى فى مطعم زوجها الراقى فى برلين، وقالت إن ممثل هوليوود، 56 عامًا، قد فتن بالسمراء المذهلة، 27 عامًا، عندما وقعت عينيه عليها لأول مرة في أغسطس 2019.

وحتى الآن لا توجد أى معلومات مؤكدة حلو اذا كانت هذه حبيبة براد بيت الجديدة ام لا، وحتى نشر التأكيد هذه صور نيكول بوتورالسكى حبيبة براد بيت كما نشر بعدد من المواقع الامريكية.

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