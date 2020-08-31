محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أشادت الفنانة دنيا سمير غانم بأداء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في فيلم "توأم روحي". ونشرت دنيا صورة للراحلة رجاء الجداوي، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "فيلم توأم روحي، أبدعتي وأمتعتينا بأدائك الراقي، الله يرحمك". Advertisements الفنانة رجاء الجداوي، وافتها المنية يوم 5 يوليو 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. "توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد.

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كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم للراحلة رجاء الجداوي: "أبدعتي وأمتعتنيا بأدائك الراقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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