فيديو| أحمد الفيشاوي وزوجته في "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر الفيشاوي في الفيديو رفقة زوجته ندى كامل، من داخل "حمام السباحة"، وبصحبتهم ثلاثة بنات، علق :"وقت الصيف مع الفتيات". من ناحية أخرى، عرض مؤخراً للفنان أحمد الفيشاوي فيلم "الحارث" عبر منصة شاهد الإلكترونية. فيلم "الحارث" بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبدالخالق ومحمد إسماعيل أمين.

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