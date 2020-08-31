سامح عبدالعزيز أفضل مخرج بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الثامنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم المخرج سامح عبدالعزيز، ومنحه جائزة أفضل مخرج دراما عن مسلسل "خيانة عهد"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة.
وقال فتحي الحصري رئيس المهرجان إن التكريم جاء بعد اجتماع، لجنة التحكيم التي قرر أعضائها منحه الجائزة، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، الفنان شريف الدسوقي، الفنان طارق الابيارى، والفنانة ندى بهجت .
الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الثامنة اسم الفنان القدير محمد صبحي، وسيُقام في التاسع من شهر أكتوبر .
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