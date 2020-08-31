"الخليج 365" تحاور نجمتي "البرنس" أمل وفريدة حسام ووالدتهما: أطفالي الخمسة نجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:42 مساءً - عادة ما يتصدر النجوم والنجمات بأعمالهم الماراثون الرمضاني على مدار 30 يوماً من أيام الشهر الفضيل، ولكن هذا العام كسرت الطفلتان أمل وفريدة حسام القاعدة حيث تصدر مشهد كل منهما في مسلسل "البرنس" الترند المصري على «تويتر» لأيام عدة.

«الخليج 365» حاورت الطفلتين برفقة والدتهما، وتحدثتا بعفوية وتلقائية الأطفال، مفصحتين عن طموحاتهما الفنية، وعن أمنياتهما وقِصة صعودهما في بيت إخوتهم الفني، وتعاقدات شركات الإنتاج معهما.





أمل حسام: محمد رمضان قال لي: أنت موهوبة

أمل حسام





نبارك لك مشاركتك في بطولة مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان. من رشحك للدور؟

رشحني للدور المخرج محمد سامي، حيث أعجب بأدائي في مسلسل «ولد الغلابة» رمضان قبل الماضي مع النجمين أحمد السقا ومي عمر، وكنت أجسد وقتها ابنة شقيق الفنان أحمد السقا.

وما الذي دفعه لكي يسند إليك الدور للعام الثاني على التوالي؟

قالي لي "أونكل" محمد سامي: «يا أمل تمثيلك رائع.. شاطرة أوي، وأنت صاحبة إحساس فطري وتلقائي وستكونين معي في مسلسلي العام القادم وستجسدين فيه دور البطولة»؛ حيث كان تشجيعه هذا لي بمثابة الأمل والثقة في آن واحد، وقد فرحت والدتي بما قاله المخرج محمد سامي.

وما أبرز التعليقات التي قالها لك النجوم في كواليس "ولد الغلابة"؟

أثنى على تمثيلي الفنان أحمد السقا، والفنانة هبة مجدي، وكذلك إنجي المقدم، وكريم عفيفي، وقالوا لي جميعاً إنني سأصبح ممثلة موهوبة عندما أكبر.

وبالنسبة لمسلسل "البرنس"، ماذا قال لك محمد رمضان عندما مثّلت أمامه في مشهد كشف حقيقة أنه والدك ورجوعك لبيته؟

كل من كان بموقع اللوكيشن صفّق لي، وضمني محمد رمضان إلى حضنه وقَبّلني على جبهتي، وقال لي: «برافو يا أمل.. أنت موهوبة، وسيكون لك شأن كبير عندما تكبرين»، كما قبّلتني الفنانتان نور اللبنانية، وصفاء الطوخي أيضاً.

وما كان رَدّ فعلك بعد ثنائهم عليك؟

فرحت بشدة وبكيت من الفرح بأني نلت ثناءهم.

هل أنت سبب وجود شقيقتك فريدة لكي تؤدي دورك وأنت صغيرة في عمر الـ6 سنوات؟

نعم بالفعل، حيث أرادوا وجود طفلة تشبهني لكي تؤدي بعض المشاهد بدلاً عني، وخاصة مشهد موقف الميكروباص وتخلي أحمد زاهر عني وتعمده ضياعي.

ما أبرز التعليقات التي جاءتك على دورك في المسلسل؟

"لا عادي، مش أول مرة الجمهور يشيد بأدائي الحمد لله".

هل زميلاتك بالمدرسة يَتّهمنَكِ بالغرور بعدما أصبحت نجمة وتظهرين على شاشات التلفاز؟

حدث ذلك في البداية، ولكن أصدقائي بالمدرسة تعودوا على ظهوري وأصبح الأمر عادياً.

هل تحدث غِيرة فَنّية و«نفسنة» بينك وبين شقيقك يوسف، خاصة أنه منافسك في نفس المجال؟

بالفعل تحدث بعض المشاكل ولكن أمي تتدخل وتنهي الخلاف سريعاً، حيث تزرع فينا الحب لبعضنا وأن نتمنى الخير للأسرة جميعاً، لأن أي نجاح سيعود على الأسرة كلها.



بداياتي



إلى أين ستكون وجهتك الفنية الفترة القادمة؟

هناك عمل معروض عليّ الفترة القادمة تحت اسم «ملاك»، وقد رشّحني إليه المنتج إبراهيم فخر، ولكن توقف العمل حالياً لمشاكل مع شركة الإنتاج.

وبالنسبة للسينما، هل هناك أعمال ستشاركين فيها؟

لا توجد حالياً أعمال معروضة عليّ.

بداية ظهورك أين كانت؟

كانت في مسلسل «لآخر نفس» مع النجمة ياسمين عبد العزيز، ثم شاركت في نهاية العام في مسلسل "أبو العروسة" في موسميه الأول والثاني.

شقيقك الأكبر يوسف حسام، هل هو السبب في ظهورك فنياً؟

يوسف ظهر مبكراً في عِدّة أعمال، منها في فيلم حسن الرداد «علشان خارجين»، وفي فيلم آخر مع كريم محمود عبد العزيز وحسن الرداد وياسمين عبد العزيز «جوازة ميري»، ثم مسلسل «كأنه إمبارح» مع الفنانة رانيا يوسف ومحمد الشرنوبي، ثم مع الفنان محمد إمام وأسماء أبو اليزيد في مسلسل "هوجان" في رمضان قبل الماضي، ثم ظهرنا مع بعض سوياً في مسلسل "أبو العروسة" عندما طلبوا طفلة تمثل فأخبرهم أن شقيقتي تجيد التمثيل. ولكن الفضل الأكبر يرجع لشقيقي الأكبر حازم (في الصف الثالث الثانوي) وشقيقتي منة (في الجامعة) حيث مثّلا قبلي وكانا السبب في ظهورنا أنا ويوسف.

في أي صف تدرسين؟

سأدخل الصف السادس الابتدائي في بداية العام الدراسي القادم، في مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية المشتركة التجريبية.

أي الألوان الفنية تحبين تجسيدها؟

أحب التراجيديا وأجيد الكوميديا مثل يوسف شقيقي.



أمنيتي أن أصبح طبيبة بشرية



ما أمنياتك المستقبلية على مستوى الفن والدراسة؟

أمنياتي الفنية أن أكمل في مجال الفن، وأن أصبح طبيبة بشرية.

مَنْ مِن النجمات تتخذينه مثلك الأعلى؟

ياسمين عبد العزيز، ودنيا سمير غانم، وسهر الصايغ.

ومن تحبين مشاركته من النجوم الرجال؟

"أونكل" محمد عادل إمام، وتامر حسني.

ما أبرز المواقف التي تعرضت لها بعدما أصبحت نجمة فنية، خلال مرورك في الشارع لقضاء بعض الطلبات؟

يطلبون مني التقاط الصور معهم، وأكون سعيدة بهذا الشعور، وأنهم يحبونني.

شقيقتك فريدة، هل كانت تسمع كلامك في "لوكيشن" التصوير؟

فريدة هادئة وتسمع الكلام، حيث إننا صديقتان لبعض جداً.

من هي كاتمة أسرارك والأقرب إليك من إخوتك؟

شقيقتي الكبرى منة، وماما أيضاً أخبرها بكل شيء.



تشجيع والديّ دفعني للنجاح



هل واجهتِ صعوبات ومعارضة من بابا وماما في دخولك مجال الفن؟

لا، بالعكس كانا يشجعانني على التفوق في دراستي ودخول مجال التمثيل.

هل هنالك ورش تمثيل تحبين المشاركة فيها لصقل موهبتك الفنية؟

والدتي دائمة الكلام معي لكي أشارك في ورش لتعلم التمثيل عندما أكبر لكي أصقل موهبتي، حيث إنني لم أكن أرى أن لها أهمية، ولكنها ترى مصلحتي أفضل مني، وسأشارك بها العام القادم.

ما مواهبك واهتماماتك الأخرى بخلاف الفن؟

أحب مجال الفاشون والأزياء، حيث أنتقي فساتيني وحقائبي وأحذيتي بنفسي، وأريد دراسته عندما أكبر.

وما ألوانك المفضلة؟

"البنك" والأخضر والأحمر.

ما وجباتك ومشروباتك المفضلة؟

طاجن اللحمة المفرومة بالبصل، وطبق «النجريسكو»، كما أحب المانجو.

رياضتك المفضلة؟

السباحة.

كيف كُنتِ تقضين وقتك في الحظر المنزلي؟

أشاهد التلفاز وأفلام الكارتون.

ما أفلام الكارتون المفضلة لديك؟

فيلم «الأميرة رابونزل »، والدببة الثلاثة، «فروزن 1 و2».

وبالنسبة للأفلام العربية والأجنبية، ما المفضل لديك؟

أحب الأفلام الهندية، وأحب فيلم "نور عيني" لتامر حسني.

هل جربت صوتك في الغناء؟

لا، لأن صوتي ليس جيداً، ولكن «خلينا بس في التمثيل». (ثم تضحك).

ما البلد الذي تتمنين زيارته مستقبلاً؟

جزيرة بالي في إندونيسيا.

هل تتشاجرين وشقيقك يوسف؟

(تضحك) نتشاجر كثيراً ثم نتصالح، حيث إنّه يغار مني جداً، لأننا متقاربان في العمر.

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فريدة حسام: أتمنى أن أصبح مثل ياسمين صبري

فريدة حسام



ما اسم الدلع الذي يطلقونه عليك في المنزل؟

فيري.

ماذا قال لك المخرج محمد سامي ومحمد رمضان على أدائك بالمسلسل؟

«ما أعرفش.. (ثم تضحك)». (قالي عمو محمد سامي برافو عليكي يا فيري)، ثم قبّلني عمو أحمد زاهر. وحملني إلى صدره.

من هي نجمتك المفضلة وأمنيتك لتصبحي مثلها؟

ياسمين صبري.

ومن ممثلك المفضل؟

محمد رمضان.

في أي صف تدرسين؟

في «كيجي تو» (رياض أطفال)، وسأدخل المدرسة العام القادم.

ما برامجك وقناتك للأطفال المميزة؟

شاشة «mbc 3»، وكارتون "ميري كليس".

فيلمك المفضل؟

« Frozen والسمكة "نيمو"، و«تنة ورنة».

ما هوايتك الأخرى؟

أحب التلوين والرسم.

ألوانك المفضلة؟

البني.

ما الهدايا التي وصلتك في عيد ميلادك المنقضي؟

«ماما» أهدتني غيتار، وبالونة، وزينة عيد الميلاد. أما شقيقتي أمل فقد أهدتني لعبة «المطبخ» بمشتملاتها. أما «بابا» فقد أهداني «عروسة» تتحدث وتقول: «يا بنات يا بنات يا بنات» وتغني وتمشي، وصندوق هدايا مملوء بالشوكولاتة.

ما أكثر أشقائك قرباً إليك من أسرتك؟

أمل، وأحب ماما أكثر من أبي.



أريد أن أصبح طبيبة بيطرية

فريدة حسام



ما أمنيتك مستقبلاً؟

أريد أن أصبح طبيبة بيطرية تعالج الحيوانات.

ما الحيوانات التي تربينها؟

القطط.

ما أشهى الأكلات التي تطهيها والدتك لك؟

المعكرونة بالباشميل، وأحب ورق العنب.



سماح والدة أمل وفريدة حسام: لا أتدخل في اختيارات أولادي

الطفلتان أمل وشقيقتها فريدة حسام



متى لاحظت موهبتي أمل وفريدة في التمثيل؟

جميع أطفالي الخمسة، الحمد لله، موهوبون في التمثيل، حيث إنهم جميعاً من أخذ بعض إلى التمثيل، فحازم ومنة كانا يمثلان وهما أطفال ثم عندما كبرا تركا التمثيل من أجل الاهتمام بالدراسة، وحازم كان السبب في دخول يوسف إلى التمثيل، وبعده أخذ يوسف أمل لتشاركه في مسلسل "أبو العروسة"، وبعدها أمل أخذت فريدة واستعانت بها في "البرنس".

وما أمنيتك لهم في المستقبل، أتريدين الاهتمام بالدراسة أم الفن؟

لا أتدخل في اختياراتهم، ولكن دوري هو الاهتمام بهم في الدراسة والبيت وتوجيههم للجيد في التمثيل، ولا أفرض عليهم أي اختيار، فما يحبونه أتركهم لكي يجربوه.

هل هناك تعاقدات لأمل وفريدة ويوسف في دراما رمضان أو سينمائياً الفترة القادمة؟

اتصل بي أحد مكاتب التعاقدات الفنية والإعلامية للتمثيل ورعاية المواهب لاستعداد المرشحين للأعمال لديها ليحضروا قريباً. أما أمل فكانت مرشحة لعمل مع الفنان كريم فهمي، ولكن لم يبدأ حالياً. ويوسف وفريدة سيدخلان فيلماً مع المنتج أحمد السبكي، والفنان أحمد آدم، حيث سيظهران كأبناء له.

هل تعملين في الوقت الحالي؟

لا، بل ربة منزل، وأهتم بأبنائي وشؤونهم.

ماذا يعمل والدهم حسام سعد الدين؟

موظف في شركة لبيع السيارات.

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