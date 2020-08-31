الخميس..حفل حنان ماضي في دار الأوبرا المصرية

تستعد الفنانة حنان ماضي، لحفلها الغنائي بمشاركة أوركسترا صوت مصر، وذلك على أحد مسارح دار الاوبرا المصرية، في عودتها لأنشطتها الفنية والغنائية.
ويقام الحفل الخميس الموافق 3 سبتمبر، على مسرح النافورة بالأوبرا، علىأن يكون سعر التذكرة بقيمة 110 جنيه، بقيادة موسيقية للموسيقار أحمد عاطف.
وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قراررفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.
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