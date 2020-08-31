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ليلة غنائية لـ وردة الجزائرية في دار أوبرا إسكندرية

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تستعد دار أوبرا إسكندرية لإحياء ليلة طربية ساهرة من أغاني المطربة القديرة وردة الجزائرية، وذلك على أحد مسارحها، بعد عودة انشطتها الغنائية والفنية بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر بسبب .

يقام الحفل يوم الخميس القادم الموافق 3 سبتمبر، بحضور فرقة أوبرا إسكندرية للموسيقى والغناء

العربي، بقيادة موسيقية من المايسترو عبد الحمدي عبد الغفار، وذلك على مسرح سيد درويش في الساعة الـ 8 والنصف مساءً، وتم تقسيم سعر التذكرة إلى 3 فئات: الأاولى بقيمة 60 جنيهاً، والثانية بقيمة:85 جنيهاً، والثالثة بقيمة 100 جنيهاً.

وأعادت دار الأوبرا بفرعيها في القاهرة والإسكندرية، جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.

 

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