شريف منير يوجه رسالة نارية بعد تعرضه للتنمر

وجه النجم شريف منير رسالة نارية بعد تعرضه للتنمر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



وصرح شريف منير قائلًا: آدي يا سيدي الفنانين، عايشين في الفتّة، وبيصيفوا ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة، وسايبين الناس في الحَر و القرف، حرام عليكم حِسّوا بالناس، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين.

وأضاف قائلًا: كل الناس إللي شتمت أو مُستفزة من

كلامي و مش طيقاني، أنا مبسوط جداً منهم، لإنهم بيدّوني فرصة عظيمة أنضّف بيها صفحتي من القاذورات و السفالة إللي بيقولوها، أنا بتّريق على نفسي أنا طبعاً حُر، بس المقصود إني أفلتر زبالة البشر من الحاقدين أصحاب النفوس الشريرة، أما الناس إللي شتمت بألفاظ خارجة، فمعروف عني سكرين شوط ثم بلاغ لمكتب النائب العام و أريح دماغي، والمباحث يجيبوهم براحتهم ووقت ما ربنا يأذن، إوعوا تفتكروا إني بزعل أو بتنرفز، إطلاقًا، تحياتي للمحترمين بس، جمهوري الحبيب المحترم .

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وكان شريف منير نشر صورة برفقة النجمين أحمد السقا وأحمد رزق، وذلك أثناء قضائهم إجزاتهم الصيفية بإحدى الشواطئ، إلا أن بعض المتنمرين دشنوا تعليقات غير لائقة على الصورة.

يذكر أن النجم شريف منير شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل ونحب تاني ليه، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري.