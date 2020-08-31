صورة..رحلة صيفية لراغب علامة مع أبنائه

نشر الفنان راغب علامة صورة من رحلته الصيفية إلى اليونان، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". شارك علامة جمهوره بصورة مع أبنائه عبر خاصية "ستوري"، على "اسنتجرام" وعلق عليها قائلًا:"وقت العائلة". أبنائه عبر خاصية "ستوري"، على "اسنتجرام" وعلق عليها قائلًا:"وقت العائلة". يذكر أن آخر إصدارات راغب الغنائية كانت من خلال أغنية "كان غيرك أشطر"، التي طرحها خلال حلقات برنامج المواهب الغنائية الشهير the voice"، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:خالد المرياخي، ألحان:طلال، توزيع:جان ماري رياشي. أغنية "كان غيرك أشطر"، التي طرحها خلال حلقات برنامج المواهب الغنائية الشهير the voice"، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:خالد المرياخي، ألحان:طلال، توزيع:جان ماري رياشي. ​

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