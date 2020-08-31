صور.. لطيفة في كواليس برنامج أحلى النجوم

شاركت المطربة لطيفة متابعيها صور جديدة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



نشرت لطيفة صور لها من كواليس برنامج أحلي النجوم للإعلامية بوسي شلبي، وعلقت عليها

قائلة: مازال عندي حب بيه نعيش وجوانحي مازال فيهم ريش، للشمس، من كواليس تصوير برنامج أحلى النجوم مع بوسي شلبي، كما علقت الفنانة زينة قائلة: أجمل سيدة على الإطلاق.

الجدير بالذكر أن الفنانة التونسية لطيفة طرحت

Advertisements

أحدث أغانيها التى تحمل اسم خليني على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً يوتيوب، الأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان و توزيع موسيقي أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام، إيقاع تونسي جلال الشواشي، صولو كيبورد: محمد الرزڨي، والذي حقق أكثر من مليون مشاهدة عقب طرحه علي موقع يوتيوب.