صور.. لطيفة في كواليس برنامج أحلى النجوم

شاركت المطربة لطيفة متابعيها صور جديدة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
قائلة: مازال عندي حب بيه نعيش وجوانحي مازال فيهم ريش، للشمس، من كواليس تصوير برنامج أحلى النجوم مع بوسي شلبي، كما علقت الفنانة زينة قائلة: أجمل سيدة على الإطلاق.
نشرت لطيفة صور لها من كواليس برنامج أحلي النجوم للإعلامية بوسي شلبي، وعلقت عليها
الجدير بالذكر أن الفنانة التونسية لطيفة طرحت
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