سامح عبد العزيز أفضل مخرج دراما بمهرجان همسة للاداب والفنون فى دورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم المخرج سامح عبد العزيز وجائزة افضل مخرج دراما عن مسلسل خيانة عهد ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه، وجاء ذلك

بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع ، لجنة التحكيم ليحصد الجائزة عن لجنة

التحكيم، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم بعض نجوم الفن وهم: ياسر جلال، شريف الدسوقى، طارق الابيارى، ندى بهجت.

الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم النجم القدير محمد صبحي وسيقام المهرجان يوم التاسع من شهر أكتوبر.