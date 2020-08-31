سامح عبد العزيز أفضل مخرج دراما بمهرجان همسة للاداب والفنون فى دورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم المخرج سامح عبد العزيز وجائزة افضل مخرج دراما عن مسلسل خيانة عهد ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه، وجاء ذلكبعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.
وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع ، لجنة التحكيم ليحصد الجائزة عن لجنةالتحكيم، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم بعض نجوم الفن وهم: ياسر جلال، شريف الدسوقى، طارق الابيارى، ندى بهجت.
الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم النجم القدير محمد صبحي وسيقام المهرجان يوم التاسع من شهر أكتوبر.
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