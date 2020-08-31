احتفل الفنان هشام جمال بعيد ميلاد الفنانة ليلى أحمد زاهر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
أحمد زاهر، وعلق عليها قائلًا: عيد ميلاد سعيد يا أجمل موهبة، وعلقت ملك عليها قائلة: شكرًا لكل حاجة، بحبك جدًا.
نشر هشام صورة تجمعه بـ ليلى
يذكر أن الفنان هشام جمال شارك مؤخرًا في
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقته الخاصة.. هشام جمال يحتفل بـ عيد ميلاد ليلى أحمد زاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.