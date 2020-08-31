على طريقته الخاصة.. هشام جمال يحتفل بـ عيد ميلاد ليلى أحمد زاهر

احتفل الفنان هشام جمال بعيد ميلاد الفنانة ليلى أحمد زاهر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



نشر هشام صورة تجمعه بـ ليلى

أحمد زاهر، وعلق عليها قائلًا: عيد ميلاد سعيد يا أجمل موهبة، وعلقت ملك عليها قائلة: شكرًا لكل حاجة، بحبك جدًا.

يذكر أن الفنان هشام جمال شارك مؤخرًا في

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بطولة مسلسل بدل الحدوتة 3، والمسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كل من سمير غانم، دنيا سمير غانم، هشام ماجد، محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، أحمد رزق، سارة عبد الرحمن، علاء زينهم، سلوى محمد علي، سماح أنور، محمد ثروت.