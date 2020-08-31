علي دنيا يكشف عن أولى تجاربه السينمائية

كشف الفنان علي دنيا عن مشاركته في فيلم مطبعة هرم، والذي سيبدأ تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية الهامة ولكن في إطار كوميدي، وانتهى القائمون على العمل من معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل. الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل. وأبدى علي دنيا سعادته بخوض تجربة التمثيل عبر الشاشة الكبيرة أمام عدد من النجوم الكبار، ففيلم مطبعة هرم، بطولة كلًا من علي ربيع، حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز . حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز . Advertisements وشارك دنيا في عدد من المسلسلات الدرامية مثل مسلسل نسر الصعيد مع النجم محمد رمضان ومسلسل أنا يا انتي مع النجمة فيفي عبده والفنانة سمية الخشاب، ومسلسل نيللي وشريهان مع الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة إيمي سمير غانم.

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