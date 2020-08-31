من داخل الجيم .. منة فضالي تشجع جمهورها على ممارسة الرياضة

نشرت الفنانة منة فضالي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت منة داخل إحدى النوادي الصحية والشهيرة "جيم"، حيث شجعت جمهورها على ممارسة حيث شجعت جمهورها على ممارسة الرياضة للحفظ على صحتهم ولياقتهم البدنية. Advertisements ومن ناحية آخرى تنتظر الفنانة منة فضالي لعرض فيلم زنزانة 7، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، تامر أمين، عبير صبري، مصطفى هريدي، إيمي إسلام، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبدالعزيز، أيمن كشك.

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