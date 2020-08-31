برشلونة يقدم عرض جديد لميسي لثنيه عن الرحيل

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النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
لا زالت تداعيات قضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه برشلونة هي المسيطرة على أخبار الوسائل الإعلام في اسبانيا .
وكشفت قناة ”ESPN“ عن آخر تطورات الأزمة الجارية حاليًا، بين إدارة نادي برشلونة، وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي كشف عن رغبته في الرحيل عن النادي، هذا الموسم.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، سوف يصل إلى مدينة برشلونة الإسبانية، يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني.
وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، إلى أن هذا الاجتماع سيتم عقده من أجل الوصول لحل ودي، لقضية رحيل ميسي عن قلعة كامب نو خلال الصيف الجاري.
ووفقًا لما ذكرته القناة نقلًا عن مصادرها، فإن ”بارتوميو سيقدم لوالد ميسي عرضًا بالتجديد لعامين أخرين، حتى 2023“.
وأضافت: ”الراتب سوف يكون نفسه تقريبًا، 100 مليون يورو سنويًا، لكن برشلونة غير مُتفائل بقبول العرض“.
ودخل ميسي في معركة قوية مع إدارة برشلونة، بدأت بإرساله إخطارًا رسميًا للنادي يوم الثلاثاء الماضي، برغبته في إنهاء عقده والرحيل عن النادي، وهو ما رفضته إدارة البلوغرانا بشكل قاطع.
ودخلت الأزمة مرحلة أكبر، بعد أن غاب اللاعب عن مركز تدريبات النادي، صباح أمس الأحد، إذ كان من المفترض أن يخضع وزملاؤه لفحص فيروس كورونا.
كما علقت رابطة الليغا على هذه الأزمة في بيان رسمي، مؤكدة أنها لن تسمح بتسجيل أي عملية انتقال للاعب، قبل انتهاء عقده في صيف 2021، إلا في حال سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، والذي يبلغ 700 مليون يورو، أو موافقة إدارة النادي الكتالوني، وهو ما وضع ميسي في وضع حرج.
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