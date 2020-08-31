السجن 6 شهور لأسترالي هرب من الحجر الصحي لرؤية صديقته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

كثيرة هي الطرائف التي نسمعها عن الناس الموجودين في الحجر الصحي ،و التي كان أخرها عندما هرب شاب من مكان الحجر لسبب غريب وهو رؤية صديقته ، مما انتهى به الأمر إلى السجن .

وصدر حكم بالسجن 6 شهور بحق أسترالي في بيرث، استخدم سلما للتسلل من فندق للحجر الصحي من أجل رؤية صديقته، وفقا لما جاء في تقرير، الإثنين.

وكان الرجل، 31 عاما، قد سافر إلى بيرث من سيدني في نهاية تموز/يوليو، وتلقى أمرا بالبقاء في الحجر الصحي بالفندق لمدة 14 يوما.

لكن على مدار ثلاثة أيام، صعد مرارا من شرفته إلى سطح الفندق حيث تمكن من النزول على سلم رفعه أحد شركائه، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.

Advertisements

ورصدت كاميرات المراقبة في الفندق الرجل، وتم القبض عليه بعد أن عثر عليه مختبئا في خزانة غرفة نوم في منزل بإحدى ضواحي بيرث.

وأخبر الرجل الشرطة أنه عيد ميلاد صديقته وأنه يجب أن يراها وإلا فسيكون في مأزق.

وقال القاضي توم هول، خلال إصدار الحكم بحق الرجل، الاثنين، إن انتهاك الحجر الصحي أثناء الوباء هو جريمة خطيرة تعرض المجتمع للخطر.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إنه يتوجب على الرجل أن يقضي شهرا واحدا فقط من عقوبته البالغة ستة أشهر في السجن بعد حساب الوقت الذي قضاه في الحجر الصحي، وفي حجز الشرطة.