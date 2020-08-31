تراند اليوم : غادة عبد الرازق قلبت وبقيت زي شاكيرا – اتفرج

نشرت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ فيديو لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي استبدلت فيه وجه الفنانة العالمية ​شاكيرا​ في فيديوهاتها وفيديو كليباتها ووضعت وجهها مكانه من خلال تطبيق معين.

وظهرت غادة في فيديوهات للنجمة شاكيرا كأنها تغني أغنياتها وترقص وعلقت عليها كاتبة : “شاكيرا بطعم غادة”.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل “سلطانة المعز” وشاركها فيها محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎

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