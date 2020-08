تراند اليوم : NETFLIX تحول رواية The Noel Diary الى فيلم سينمائي

حصلت Netflix على حقوق الرواية الأكثر مبيعًا في صحيفة ذا نيويورك تايمز بعنوان The Noel Diary للكاتب “ريتشارد بول إيفانز” وستقوم بتحويلها إلى فيلم روائي سيتولى إخراجه المرشح لجائزة الأوسكار “تشارلز شاير” (Alfie و Father of the Bride)، كما سيتولى كتابة النص مع “ريبيكا كونر”، و”ديفيد غولدن” (“أكاذيب خطيرة”)

ووقع الإختيار على كل من الممثلين: “جاستين هارتلي” (This Is Us)، و”بوني بيديليا” (Die Hard و Parenthood)، و”تريت ويليامز” (Everwood و Hair) لبطولة العمل.

وسيتولى الإنتاج كل من “تيموثي جونسون” من شركة Johnson Production Group، و”مارغريت هدلستون” (“حُب مضمون” و”أكاذيب خطيرة”)، و”ستيفاني سلاك” (“حُب مضمون” و”أكاذيب خطيرة”).

أما الإنتاج التنفيذي فسيكون لـ “جاستين هارتلي” و”نورمان ستيفنز”، وسيدير إدارة الإنتاج: “نافيد سوفي”، ويشرف عليه: “أوليفر دي كاني”.

وتدور أحداث الفيلم حول المؤلف الأكثر مبيعًا “جاكوب تيرنر” الذي يعود إلى منزله في عيد الميلاد لتسوية أملاك والدته البعيدة عنه، فيكتشف يوميات قد تحتوي على أسرار تكشف ماضيه وماضي “راشيل”، تلك الشابة الجميلة التي تعيش في رحلة غامضة خاصة بها.

ومعًا، يشرعان في مغامرة لمواجهة ماضيهما واكتشاف مستقبل تتخلله مفاجآت كبيرة.