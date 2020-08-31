تراند اليوم : خمسة نجوم يمتلكون أسطول سيارات بـ” ربع مليار جنيه ” – صور

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، هي نافذة نجوم الفن والغناء للوصول لجمهورهم في كل الأوقات، حتى عند اقتناء سيارة جديدة فأغلب الفنانين يحرصون على انتقاء أفخم أنواع السيارات، وما أن ينشر الفنان صورة له مع سيارته الخاصة وتنهال التعليقات بين مؤيد ومعارض.

ويشتهر المطربون المصريون، بعشقهم لاقتناء أفخم السيارات من حيث الشكل الجذاب لعيون المعجبين وعدسات المصورين، ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز أنواع سيارات نجوم الفن وأسعارها ومواصفاتها.

1 – ياسمين صبري

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمستند، قالوا إنه للسيارة الجديدة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لزوجته الفنانة ياسمين صبري.

والمستند المنسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، يوضح أن ماركة السيارة هي “رولز رويس داون” كابورليه، موديل 2020، بحسب النشطاء.

2 – عمرو دياب

يحرص الفنان عمرو دياب، علي اقتناء أرقى أنواع السيارات حيث يمتلك سيارة هامر اتش ٢ و بي ام دبليو x5 و رنج روفر وجيب رانجلر، ولكن الأشهر والتي أحدثت جدلا هي:-

“رولز رويس”

ظهر الفنان في سيارة”رولز رويس” الفارهة قبل إحياء إحدى حفلاته وهو ما أثر جدل واسعا حينها، وتتميز بقوة محرك تبلغ 563 حصانا، وناقل الحركة 8 سرعات أوتوماتيكي، تتسارع من الثبات إلى 100 كم 5 ثواني، ويصل سعرها لحوالي ٦ ملايين جنيه.

“نيسان جي تي آر”

خرج عمرو دياب على جمهوره في كليب “الله علي جماله” بسيارة نيسان جي تي آر، التي تحمل لوحات مرورية بتاريخ ميلاده وأول حرفين من اسمه، وتتمتع قوة محرك ينتج 550 حصاناً بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيكي، وذلك إلي جانب هيكل السيارة الانسيابي والرياضي، والتي يصل سعرها إلي ٢ مليون جنيه.

3 – تامر حسني

اشتهر عن الفنان المصري تامر حسني، بعشقه الشديد للسيارات الفارهة والسوبر رياضية، وسوف نستعرض لكم أبرز السيارات التي يمتلكها الفنان تامر حسني وهي كما يلي:

” هامر اتش 3 “Hummer H3”

وتعتبر السيارة الهامر اتش 3 “Hummer H3″، من السيارات المفضلة لدى النجم المصري، ولقد قام بشرائها عام 2008، وتضم محرك بقوة إنتاج 224 حصاناً، ويبلغ سعرها مليون جنيه.

” لامبورجيني مورسيلاجو”

قام الفنان تامر حسني، بشراء سيارة السوبر رياضية الإيطالية الشهيرة لامبورجيني مورسيلاجو”Lamborghini Mourcielago”، وتأتي السيارة بقوة محرك تصل إلى 640 حصاناً، ويبلغ سعرها 5.5 مليون جنيه.

” رانج روفر سبورت “Range Rover Sport”

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قام تامر حسنى بشراء سيارته البريطانية المفضلة رانج روفر سبورت “Range Rover Sport”، وهي السيارة التي يعتمد عليها في كثير من تنقلاته داخل مصر، تأتي السيارة باللون الأسود، وتتمتع بالفخامة وقوة الأداء مع محرك مكون من ثمانية أسطوانات بسعة خمسة لترات قادر على إنتاج قوة 375 حصانا.

“بوجاتى فيرون”

وكان قد ظهر الفنان تامر حسني إلى جانب سيارة بوجاتى فيرون، وتتميز بمحرك ذات ١٦ اسطوانة وتبلغ سرعتها من الثبات حتى 100 كم خلال 2.5 ثانيه فقط وتصل سرعتها القصوى 408 كم في الساعة، ويصل سعرها حاليا إلى حوالي ١٠ ملايين جنيه.

– بورشه باناميرا إس”P”

عشق أغلب النجوم امتلاك سيارات البورش لما تتمتع به من الرفاهية وقوة الأداء، وهي من فئة السوبر رياضية موديل 2015، وتأتي مع مقصورة فاخرة تتسع لأربعة ركاب، فضلاً عن محرك سداسي الأسطوانات التي يبلغ سعرها أكثر من 7 ملايين جنيه مصري.

4 – هاني شاكر

ظهر أمير الغناء، وهو يقود سيارته الجديدة من نوع “بنتلي كونتيننتال GT سبيد”، ومن المعروف أن هذا النوع من السيارات من أغلى السيارات في العالم حيث يصل سعرها إلى 5 ملايين جنيه مصري.

كما يمتلك هاني شاكر مجموعة من السيارات الفارهة من أنواع “الجاغورا، الفيراري، البورش.

5 – محمد حماقي

يعشق الفنان محمد حماقي امتلك سيارات بي ام دبليو ، حيث امتلك سيارة الفئة السابعة خلال عام 2008، والتي استمر باقتنائها حتى بعد شرائه لعدة سيارات أخرى، وقام بشراء نفس الماركة من موديل عام 2014، مع استمراره بشراء الموديلات اﻷحدث كل عامين تقريباً

“رانج روفر سبورت”

كمل يمتلك ايضا سيارة رانج روفر سبورت، حيث ظهر النجم محمد حماقي بسيارته الجديدة، وتتميز رانج روفر سبورت بخيارين للمحرك، الأول V6 سعة 3.0 لتر بقوة 340 حصان، بينما الخيار الثاني هو محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 510 حصان، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 260 كم/ساعة.

6 – محمد منير

بينما يفضّل الكينج “المرسيدس”، فهو يمتلك سيارة مرسيدس موديل x204

كاديلاك ATS

كما ظهر ايضا الكينج محمد منير في أحدي حفلاته بسيارة كاديلاك ATS التي تتميز بمحرك 6 اسطوانات سعة 3.6 لتر بقوة 464 حصان، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 3.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 300 كم/ساعة.