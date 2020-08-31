شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحولت دينا فؤاد من وجه القمر لـ "سيدة عجوز" فى "جمال الحريم"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الفنانة الشابة تتحدى نفسها وتصل لأقصى درجات النضج الفنى

حالة فنية خاصة تقدمها وجه القمر دينا فؤاد فى مسلسل "جمال الحريم"، حيث تبدو فى صورة مغايرة تماما عن شكلها المألوف لدى الجمهور، فى تحد جديد من الفنانة الشابة لتؤكد على وصولها لأقصى درجات النضج الفنى، وذلك عبر شخصيتها فى المسلسل المأخوذ من قصص حقيقية عن حكايات الدجل والشعوذة، والتى تفاجىء من خلالها الجمهور بـ "لوك" مختلف وجديد عليها، حيث ظهرت فى الشخصية بعد "الماكياج" وكأنها سيدة عجوز، وخضعت لعمل ماكياج خاص وصعب لاتقان تجسيد شخصيتها داخل المسلسل.

وشغلت وجه القمر دينا فؤاد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، وأصبحت حديث السوشيال ميديا، متصدرة ترند تويتر، وذلك تزامناً مع تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها "جمال الحريم"، ومن المتوقع أن تثير وجه القمر جدلا كبيرا عقب عرض المسلسل على الشاشات، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصيتها عقب نشر فيديو وصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، بلوك الشخصية التى تجسدها خلال السياق الدرامى للعمل وكتبت عليها :"بسم ﷲ توكلنا على ﷲ.. مسلسل جمال الحريم.. مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية".

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وتراهن وجه القمر دينا فؤاد على نجاح العمل بصورة كبيرة وقت وقت عرضه، حيث يعد مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال الدرامية المختلفة فى فكرته وشكله ومضمونه، ويدور فى إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت والجثث فى المقابر، ومن المتوقع أن يحصد على الكثير من الاشادات وقت عرضه، لاختلافه عن الدراما السائدة.

الجدير بالذكر أن مسلسل «جمال الحريم» بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجى.



