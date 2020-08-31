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شكرا لقرائتكم خبر عن جوى كينج تفضل الـStyle الستيناتى بحفلMTV Video Music Awards.. سعر فستانها مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة العالمية جوى كينج العالم بإطلالتها المذهلة أمس فى حفل توزيع جوائز " MTV Video Music Awards " لعام 2020 ، حيث اختارت جوى أن تكون الأكثر تميزا على السجادة الحمراء فقررت الظهور بـ style ستيناتى .
اختارت جوى كينج فستانها الذي ظهرت به في الحفل ، " floral" باللونين الأحمر والأصفر و ذو اكمام طويلة ، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Versace " ، ووصل سعره الى 1570 جنية إسترليني .
جوي كينج
يذكر أن خلال الحفل تم تسليم النجمة العالمية ليدى جاجا جائزة " MTV TRICON AWARD " ، كما نالت جاجا جائزة أفضل نجم لهذا العام ، فى حين نالت الاغنية التى تعاونت فيها مع اريانا جراند " Rain On Me " جائزة أفضل أغنية للعام و نالت الاغنية أيضا جائزة " BEST CINEMATOGRAPHY " .
فى حين نالت إريانا جراند جائزة أفضل تعاون فنى و ذلك عن تعاونها مع جاستين بيبر فى أغنية " Stuck with U " و هى الاغنية التى فازت أيضا بجائزة " BEST MUSIC VIDEO FROM HOME " .
وفاز بجائزة أفضل فيديو كليب لهذا العام النجم العالمى the weeknd عن " Blinding Lights " و هى الاغنية التى حصدت أيضا جائزة " BEST R&B " ، اما النجمة العالمية Doja Cat فنالت جائزة أفضل مغنية " جديدة" لهذا العام .
وفاز فريق bts بجائزة فضل عمل بوب عن " On " كما نالت نفس الاغنية جائزة " BEST K-POP " و جائزة " BEST CHOREOGRAPHY " ، و نالت النجمة ميجان ذا ستاليون جائزة أفضل عمل هيب هوب لهذا العام بـ " Savage " ، بينما فاز فريق " كولد بلاى " بجائزة افضل عمل روك من خلال " Orphans " .
وعن جائزة أفضل أغنية للصيف كانت من نصيب أغنية " How You Like That " لفريق " Blackpink " ، بينما نالت تايلور سويفت جائزة أفضل اخراج عن " The Man " .
فى حين فازت اغنية مايلى سايروس " Mother’s Daughter " بجائزتين و هما : " BEST EDITING " و " BEST ART DIRECTION " ، بينا فازت دوا ليبا بجائزة " BEST VISUAL EFFECTS" عن " Physical " .
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