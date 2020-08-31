شكرا لقرائتكم خبر عن من تنجح فى تجسيد شخصية الأميرة ديانا.. كريستين ستيوارت أم إليزابيث ديبيكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الاثنين ذكري رحيل الأميرة ديانا والتي تألم لها العالم كله، وهي الأميرة الجميلة التي تحولت قصتها إلى العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ولكن خلال الفترة القادمة تجسد الأميرة ديانا علي الشاشة من خلال نجمتين الأولى هي كريستين ستيورات والتي تقدم دور الأميرة ديانا في فيلم Spencer وهو العمل الذي يتناول فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى يوم من الأيام، وهى الفترة التى التف العالم كله حول الجدل المثار عن الأميرة الجميلة.

وسيحمل الفيلم اسم "Spencer"، وهو اسم عائلة للأميرة ديانا، وجارى اختيار النجم الذى سيقوم بدور الأمير تشارلز والذى يعتبر اختيار صعب، حيث إن الأمير مازال على قيد الحياة.

أما النجمة الثانية فهي إليزابيث ديبيكي والتي تم اختيارها لتجسيد دور الأميرة ديانا في مسلسل The Crown، وكشف موقع فارايتي أن ديبيكي تظهر في الموسم الخامس والسادسThe Crown مقتبس من مسرحية The audienceللكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.

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وعرضت الشبكة الأمريكية Netflix، الموسم الثالث من المسلسل الملكى الشهير، نهاية العام الماضى، الذى دارت أحداثه حول حالة التوتر بين الأمير تشارلز والملكة إليزابيث داخل البلاط الملكى فى حقبة السبعينيات، والاضطرابات التى تتعرض لها العائلة الملكية داخل الأسرة، بالإضافة الى حالة الخوف التى عانت منها الأميرة مارجريت.

The Crownمقتبس من مسرحية The audienceللكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.