شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة عن زيارة إيمانويل ماكرون لفيروز: خطوة فى منتهى الرقى والأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السوبر ستار راغب علامة على التعليق على الزيارة المتوقع أن يقوم بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى الفنانة فيروز فى لبنان.

وكتب راغب علامة عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "شكراً للرئيس الفرنسى الشاب والمحترم إيمانويل ماكرون الذى قرر أن يزور السيدة فيروز صوت الملائكة على أرضنا، خطوة فى منتهى الرقى والأخلاق ورسالة إلى سياسيى السرقة والنهب والإجرام بأنها هى من تمثل لبنان الحقيقى لا صناديق التزوير والطائفية والتسلّط والتآمر والشياطين".

Advertisements



راغب علامة

وشارك النجم راغب علامة متابعيه من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستورى بصورة جديدة له مع زوجته وابنيه، حيث ظهروا معاً أثناء ارتدائهم الكمامة، وعلق على الصورة "من مطار حبيبتنا بيروت، رحلة عائلية لأول مرة منذ 6 أشهر، على أمل أن تعود حياتنا لطبيعتها قريباً".

وكان النجم اللبنانى راغب علامة، قد شهد مؤخرا على عقد قران "يارا" ابنة شقيقه خضر، فى حفل عائلى بسيط بحضور أسرة وعائلة العروسين، فى العاصمة اللبنانية بيروت، داعيا الله أن يرزق العروسين السعادة والحب والاستقرار فى حياتهما.

ونشر علامة، عبر حسابه على إنستجرام، عدة صور من حفل عقد القران، صحبها بتعليق: "أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار فى حياتكما على طول العمر، حبيبتى الابنة الوحيدة لشقيقى خضر، والشاب المحترم محمد حمود الذى نفتخر بأن يكون فرداً من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل، كل الحب لكما محمد ويارا".