شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد الفيشاوى مع زوجته وبناتها داخل حمام السباحة: my girls والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر يحرص الفنان أحمد الفيشاوى على مشاركة متابعيه لحظاته مع عائلته، وهو ما حصل مؤخراً من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو مع زوجته وبناتها داخل حمام السباحة مثلما اعتاد فى الآونة الأخيرة منذ ارتباطه بها، حيث دوماً ما تظهر بنات زوجته معه فى مختلف المناسبات عبر حساباته على السوشيال ميديا، وعلق عليه بكتابة: "وقت الصيف مع بناتى".



الفيشاوي

وكان ظهر الثنائى أحمد الفيشاوى، وزوجته ندى كامل حيث تبادلا القبلات داخل "طفطف" خلال قضاء إجازتهم الصيفية، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو مدته 19 ثانية، ظهر فيه وهو يقوم بتقبيل زوجته، التى ردت إليه القُبلة مرة أخرى، صحبه بتعليق: "بستغل الإجازة أحسن استغلال".

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من ناحية أخرى كشف النجم أحمد الفيشاوى عن صور جديدة من كواليس أحدث أعماله الفنية فى فيلم "30 مارس"، حيث نشر بعض الصور عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وجمعته تلك الصور مع كل من النجمة نيللى كريم، والفنان وليد فواز اللذين يشاركن كضيوف شرف من خلال أحداث العمل.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، ومن المقرر أن ينضم خلال التصوير شخصيتان سيتم الإعلان عنهما الأيام المقبلة، ويشاركان كضيوف شرف فى أحداث الفيلم .

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.