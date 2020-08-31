تهديد الفنانة السورية سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات فاضحة

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، تفاصيل تلقيها تهديداً من فتاة تدعى ميريانا نجم الدين، بنشر فيديوهات مخلة منسوبة إليها عن طريق الفبركة.

سوزان نفت خلال لقائها في برنامج "راحت علينا"، مع الاعلامي اللبناني هشام حداد، والمذاع عبر فضائية لنا السورية، أن تكون لديها شقيقة تدعى ميريانا نجم الدين، وقالت إنها لا تعلم من هي ولا تعرف عنها شيئاً، فهي لديها شقيقة واحدة إسمها ميساء وبعيدة كل البعد عن الفن لأنها محجبة، بالإضافة لأربعة إخوة شباب.

وأكدت خلال الحلقة أن الفتاة هددتها بنشر فيديوهات إباحية لها، ووصفت من هم على شاكلة هذه الفتاة بأنهم متسلقين على الشهرة، وإكتفت بتهديدها برفع قضية في حال إستمرت بهذه الإساءات.

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كما علقت على مشهد تقبيل قدم الفنانة أمل عرفة في مسلسل (شارع شيكاغو) لترد عليه ان المشهد عادي خاصة اذا جاء في السياق الدرامي.

امل عرفة

كما رفضت التحدث عن خلافها السياسي مع الفنانة أصالة نصري بسبب إختلاف مواقفهما من النظام السوري، ورفضت أن يكون هناك صفحة جديدة معها، وطلبت منه حذف المقطع.