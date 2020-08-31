مها المصري تدافع عن وفاء الكيلاني: لم تأخذ تيم حسن من حضن ابنتي

رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة السورية مها المصري، عن ابنتها الفنانة ديما بياعة وعلاقة نجليها ورد وفهد بزوجة أبيهما الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

مها المصري، قالت خلال حوار صحفي لها، إن أبناء ابنتها ديمة بياعة من زوجها الأول الفنان السّوري تيم حسن، ورد وفهد اجتمعا مع زوجة أبيهما الإعلامية وفاء الكيلاني، مؤكدة أنهم يحبوها جداً ويوجد تواصل دائم بينهم.

وعن مشاركتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني بإحدى برامجها، قالت: "طبعاً أقبل، وفاء إعلامية كتير شطورة وطلعت معها ببرنامج نورت".

تيم حسن ووفاء الكيلاني

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وأضافت: "الدنيا قسمة ونصيب، شو هالحكي، هي مش عدوتي أو عدوة ديمة، الدنيا نصيب، ووفاء تزوجت من تيم حسن بعد طلاقه من ديما، ما أخدت الرجال من حضن مرته.. هاد حقه وحقها".

وعن أعمالها المقبلة لرمضان 2021، صرحت أنه من المفترض العمل على الجزء الثاني من المشروع الدرامي "بروكار"، من أعمال بيئة شامية.

يذكر أن الفنانة السورية ديما بياعة انفصلت عن زوجها السابق تيم حسن في عام 2012.

تيم حسن وديما بياعة