16 يوما من الرعب.. نادية مصطفى تعلن تعافيها من كورونا

أعلنت المطربة المصرية نادية مصطفى عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد فترة عزل استمرت 16 يوماً في المنزل.



وكشفت مصطفى أنّها أجرت 3 تحاليل على مدار الأيام الماضية للتأكّد من تعافيها التام من "كوفيد- 19".

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بعد عزلي 16 يوماً وتأكدي بعد 3 تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئناني على نفسى إنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم إني عشت الأيام اللي فاتت في رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفي".





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وأضافت: "شكراً لله لأنه رزقني بأولاد برغم وجودهم بعيد بس كانوا معايا 24 ساعة على zoom وBotimفهونوا عليا العزل ورفعوا من معنوياتي".

ووجهت نادية مصطفى الشكر لزوجها قائلة: "شكراً كتير أوي لشريك حياتي اللي تفانى في خدمتي واهتم بأكلي، ودايماً كنت بلمح في عينه الرعب، بس هموت وأعرف هو كان مرعوب عليّا ولا مرعوب من كورونا.. بهزر والله، ربنا يديله الصحة ويخليهولي وبجد تسلم الشدة اللي بتبين معدن الإنسان".

وتابعت نادية: "يا رب يخلّصنا من الرعب اللي إحنا فيه ويزول هذا الوباء عاجلاً وليس أجلاً بقدرة كن فيكون.. ويحميكوا جميعاً ويحفظكوا من كل شر".

ووفق آخر إحصاء لوزارة الصحة، سجلت مصر 98 ألفا و727 إصابة من بينها 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.