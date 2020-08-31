رقم قياسي لنانسي عجرم يرفعها لـ"الأولى عربيا"

الخليج 365الإثنين 2020/8/31 01:35 م بتوقيت أبوظبي
حققت المغنية اللبنانية نانسي عجرم المركز الأول على مستوى العالم العربي في عدد مرات الاستماع إلى أغنياتها على تطبيق الموسيقى العالمي "سبوتيفاي".
وحلّت عجرم في المرتبة الأولى بلائحة "الفنانات الأعلى استماعا" في التطبيق بعد أن حققت أكثر من 100 مليون استماع في مجموع عدد الاستماعات إلى أغنياتها، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.
الإحصاء في تطبيق الاستماع الرقمي "سبوتيفاي" يعتمد على عدد مرات الاستماع التي سجّلتها الأغاني في مختلف أنحاء العالم.
نانسي عجرم فازت سابقاً بالعديد من الجوائز العالمية ومنها جائزة "الموسيقى العالمية" لأعلى مبيعات في الشرق الأوسط، وأصدرت 9 ألبومات غنائية خلال مشوارها الفني.
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