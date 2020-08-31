انطلاق الدوري الإيطالي 19 سبتمبر المقبل المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة العين الرياضية الإثنين 2020/8/31 04:31 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/8/31 04:31 م بتوقيت أبوظبي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم انطلاق الموسم الجديد للدوري يوم 19 سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية. واختتمت مباريات الدوري الإيطالي الموسم الماضي في الثاني من أغسطس/آب الجاري بعد أن توقفت لنحو 3 أشهر ما بين مارس/آذار ويونيو/حزيران بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

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