شكرا لقرائتكم دنيا ماهر للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لشخصيتي بـ"100 وش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بشخصية "نجلاء" في مسلسل "100 وش" مع النجوم نيللي كريم وآسر ياسين، نجحت الفنانة الشابة دنيا ماهر في الصعود لمنطقة كبيرة من النجاح والانتشار، وأصبح اسم "نجلاء" يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي بدرجة شبه يومية مع عرض المسلسل، وقد شاركت دنيا في عدد كبير من الأعمال المهمة مثل فيلم "الخروج للنهار" ومسلسل "سجن النسا" و"عوالم خفية".

وفي حوارها مع "العربية.نت" تحدثت دنيا عن بدايتها الفنية ورحلتها مع النجاح حتى مسلسل "100 وش".

دنيا ماهر

*حدثينا عن بدايتك الفنية وكيف جاءت مشاركتك في فيلم "الخروج للنهار"؟

**بدأت التمثيل منذ حوالي 8 سنوات، وكانت المخرجة هالة لطفي تبحث عن وجه جديد لفيلمها "الخروج للنهار"، وقد درست الفن في ورشة حسن الجريتلي وسافرت بعدها للخارج ورشحني زميل للمخرجة هالة لطفي بعد أن شاهدني في فيلم قصير، ووافقت على ترشيحي واختارتني للفيلم.

*درستي بالأساس في كلية فنون جميلة فكيف تحولتِ إلى ممثلة ولماذا؟

**فعلا درست بكلية الفنون الجميلة، لكن تخصصت في دراستي بقسم ديكور مسرح وسينما، وكنت أحب التمثيل بشكل كبير جدا، لذلك التحقت منذ بداية سنوات الجامعة بفرقة "أتيليه المسرح" وهي أقدم الفرق المسرحية المستقلة، وأخرجت الكثير من النجوم اللامعين، ومن خلالها تعرفت على أصول الفن وأساسيات المسرح وكنت أقوم بدراستي مع تعلم فن المسرح في نفس الوقت.

مع نيللي كريم وآسر ياسين في 100 وش

*كيف بدأت معرفتك بالمخرجة كاملة أبو ذكرى التي تعاونت معها في سجن النسا و"بـ100 وش"؟

**عندما عرض فيلم "الخروج للنهار" في أحد المهرجانات والتي كانت كاملة تحضره بالصدفة وشاهدت الفيلم وللأسف أنا لم أكن متواجدة بالمهرجان، لكن الفيلم أعجب كاملة وشخصيتي بالعمل وبلغني أنها أشادت بي، وكانت المفاجأة أنني ترشحت من خلالها لمسلسل "سجن النسا" واتصلت بي شركة الإنتاج تبلغني بحصولي على دور بمسلسل "سجن النسا" وهو دور "حياة".

*كيف ترين كاملة أبو ذكري وتأثيرها في ظهور موهبتك؟

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**كاملة أبو ذكري مخرجة قديرة وموهوبة وحقيقية وحساسة وتقدر قيمة كل شيء وتفهم في كل شيء وتصيغه بإحساسها وتهتم بكل التفاصيل، وتأخذ الأمور على أعصابها بشكل كبير، وطبعا هي تضيف لأي فنان بل هي تكتشف بقدراتها مواهب خفية داخل الممثل وتخرج طاقات مميزة بدليل أنها قدمتني في أدوار رائعة وأخرجت طاقات تمثيلية مفاجأة مني.

من السوشيال ميديا

*حدثينا عن شخصية "نجلاء" ونجاحها لدرجة احتلال الترند في رمضان بشكل شبه يومي؟

**بكل صراحة لم أكن أتوقع كل الذي حدث وهذا النجاح المدوي للعمل كله ولشخصيتي فيه، وتعجبت من تصدر نجلاء للترند وحقيقي كل شخصيات المسلسل حققت نجاحا رهيبا، وحفظ الناس كل الحوار على لسان الشخصيات.

*كيف حضّرت لشخصية نجلاء التي تتميز بالرغي طوال الوقت؟

**قمنا ببروفات عديدة على الحوار الطويل وهذا الرغي المتواصل، وذات مرة كنت بالبروفة وبعدما انتهي الحوار سكتت، فقالت لي كاملة "أكملي وارغي ولا تتوقفي وارتجلي". فهذه هي "نجلاء" وهكذا تم التصوير وظهرت شخصية "نجلاء" بهذا الشكل، وصورنا أغلب المشاهد بهذه الطريقة ومعظم مشاهد المسلسل صورناها من المرة الأولى بعفويتها.

وحقيقي كان العمل والفريق كله رائع فنيللي كريم ممثلة عظيمة وتهتم بالفن ولا تغرها النجومية، وكذلك آسر ياسين، أما إسلام إبراهيم أو "حمادة" فكان يساعدني جدا ويعطيني إفيهات، وبالنسبة لشريف دسوقي أو "سبعبع" فهو هادئ بطبعه، لكن وقت التصوير يتحول لغول في الأداء.

دنيا ماهر

دنيا ماهر

*تعاونت مع الزعيم عادل إمام في مسلسل"عوالم خفية" فكيف أثرت فيك هذه التجربة؟

**أعتبر هذه التجربة من أعظم الأشياء التي حدثت في حياتي، وسببت لي سعادة لا توصف، فلا أستطيع أن أصف معنى أني أمام الاستاذ، ويجمعنا مشهد واحد أو كادر، فهذا أكبر من أحلامي، وفرحتي زادت وفاقت كل شيء عندما أعجب الزعيم بأدائي وقام بتقبيلي بعد المشهد، وهذا كان حلم ولا أصدقه حتى الآن.

*هل الشهرة التي تحققت لك مؤخرا تعتبرينها متأخرة بعد عملك 8 سنوات بالفن؟

**لا بالعكس لا أشعر بأي مشكلة أو تأخير في تحقيقي الشهرة، فهذا ليس تفكيري، ولست مع مقولات مثل "حقك مهضوم" وما إلى ذلك رغم أني أتمنى تحقيق أحلامي بشكل أسرع، ولا أستطيع أن أقول غير أن القصة كانت تسير بشكل بطيء إلى حد ما، لكن ما يسعدني أني لا أقبل إلا ما أحبه واختار ما يسعدني ويحقق لي هدفي، وهناك طرق كثيرة للشهرة وتحقيق الانتشار، لكني لا أفضل الاستعجال وأحب أن تكون خطواتي مدروسة ومؤثرة، وهذا ما يحدث مؤخرا.