شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ياسين مع أسرته من ألبوم الذكريات.. وابنته رانيا: ربنا يخليلى عائلتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورة قديمة تنشر لأول مرة للفنان الكبير محمود ياسين وأسرته، كشفت عنها ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين، حيث نشرت الصورة التى جمعت الفنان القدير وزوجته الفنانة القديرة شهيرة، مع شقيقها عمرو خلال سنوات عمرهما الأولى، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "ربنا يخليلى عائلتى ويبارك فى كل العلاقات يا رب".



محمود ياسين وشهيرة وابنائهما رانيا وعمرو

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الكبير محمود ياسين، أكدت أنها فوجئت بوابل من المكالمات الهاتفية للاطمئنان على صحة والدها ولم تكن تعرف ما يحدث بالتحديد، وفوجئت ببعض المنصات التى نشرت أخبار عن وفاة والدها، وقالت: "الناس اللى نشرت شائعة وفاة بابا دول حثالة، ومش عارفة هيستفادوا إيه بالظبط، وإحنا باعدين بابى عن الإنترنت والسوشيال ميديا".





وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذى يذاع على قناة cbc "أنا بناشد النائب أنه يجرى تحقيقات ضد المجرمين اللى بيثيروا شائعات تضر ملايين الشعب وبتخض الناس وتفزعهم وتؤلمهم، وتؤثر عليهم، ولازم يبقى فى تحقيق سريع مع الناس دى، وبناشد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى أنه ياخد إجراءات لحماية الفنانيين من الشائعات دى، وفى واحدة عملت أكونت مزيف باسمى وقالت أدعو لأبويا لأنه تعبان أوى".

وأوضحت رانيا محمود ياسين أن الأعمار بيد الله، لكن حتى الفنانة الراحلة رجاء الجداوى لم تسلم منهم قبل وفاتها، وكانوا سببا فى ألمها وتدمير معنوياتها، مشيرة إلى أن والدها حالته مستقرة ولا يوجد ما يقلق بخصوص حالته الصحية.