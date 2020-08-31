شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من إيساف بعد صدور حكم بحبسه 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تعليق من المطرب إيساف بعد قرار محكمة جنح العجوزة بحبسه لمدة 6 أشهر وكفالة ألف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ الحكم؛ لاتهامه بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق، نشر إيساف صورة له من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وعلق عليها بكتابة : "فى ناس دورها فى الحياة (كومبارسات) كبيرهم يقعدوا يتكلموا على الأبطال أى كلام بطال".

وكانت قضت محكمة جنح العجوزة بحبس المطرب "إيساف" وآخر 6 أشهر وكفالة ألف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ الحكم؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.



ايساف

وكشفت التحقيقات أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص آخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى.

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وقدم المجنى عليهما تقريرا طبيا يفيد الإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.

ويستعد الفريق القانونى للفنان إيساف للاستئناف على الحكم خلال الأسبوع الجارى، بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية.