شكرا لقرائتكم خبر عن بيج شون يشوق جمهوره بأغنية Don Life مع ليل وين قبل أيام من إطلاق ألبومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى بيج شون BIG SEAN أن يعطى جرعة من الحماس لمحبيه ومعجبيه على طريقته الخاصة، وذلك قبل أيام من أطلاق ألبومه الغنائى الجديد "Detroit 2"، فكشف شون عن واحدة من أبرز أغنيات ألبومه الجديد، التى جمعته بواحد من أهم وأشهر نجوم الراب فى العالم.

الأغنية التى كشف عنها بيج شون تحمل اسم "Don Life" والتى قدمها مع النجم العالمى ليل وين التى تجمعهما الصداقة منذ سنوات طويلة، وذلك تمهيدا لإطلاق بيج شون ألبومه الجديد "Detroit 2" فى 4 سبتمبر المقبل، وجاء الكشف عن الأغنية من خلال مقطع فيديو "كعرض مسبق" من أجل إعطاء جرعة حماس كبيرة كل محبيه وعشاقها الذين ينتظرون ألبومه الغنائى الجديد.

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يذكر أن Big Sean البالغ من العمر 32 عاما أكد للعالم مؤخرا أنه سيطلق ألبومه الغنائى الخامس والذى يحمل اسم " Detroit 2" بداية شهر سبتمبر المقبل، وكشف بيج شون عن غلاف ألبومه الجديد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر".

وتم تصوير العمل الفنى "غلاف الألبوم" من قبل مايك كارسون وذلك الصيف الماضى فى مدينة ديترويت مسقط رأس شون، ويظهر بها عدد من الأشخاص وهم يحلقون فوق شون بينما يقرعون الطبول كل منهم على دلو مملوء بالورود.



غلاف الألبوم غلاف الألبوم



