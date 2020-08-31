شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تسخر من وضعها وتتخيل نفسها على السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت قناة MTV حفلها الأول فى ظل جائحة الكورونا لتوزيع جوائز موسيقى من خلال فيديو افتراضى، والذى كرّم الأعمال المرئية التى أنتجها أكبر الأسماء فى الموسيقى، وفى هذا السياق قررت المغنية العالمية كاتى بيرى التواجد فى الحدث، حيث كشفت عن صورتها بعد ولادة ابنتها الأولى، وظهرت كاتى وهى ترتدى ملابس داخلية مخصصة للرضاعة وما بعد الولادة وهى تقف أمام مرآة الحمام، بعد خمسة أيام من الولادة.



كاتي بيري بعد الحمل

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كاتي بيري

وكان قصد بيري من نشر الصورة هو السخرية من وضعها، حيث كشفت عن ماركة الملابس الداخلية، كأنها واقفة على السجادة الحمراء للحمل وتكشف عن تفاصيله.

واستقبلت النجمة العالمية كاتى بيرى مولودتها الأولى من خطيبها نجم هوليوود الشهير أورلاندو بلوم، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، وأبرزها "ديلى ميل" و "جاست جيرد". وكشفت التقارير عن الاسم الذى اختارته كاتى بيرى وأورلاندو بلوم لابنتهما وهو "ديزى دوف بلوم " Daisy Dove Bloom.

ويبدو أن الثنائى قررا أن يعلنا استقبال الطفلة بطريقة مختلفة، فكشفا عن الخبر عبر صفحة "اليونيسيف" على موقع "تويتر" مع صورة ليدها مع يد والديها أورلاندو وكاتى.