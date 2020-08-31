شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تسأل جمهورها عن رأيه فى أحدث إطلالاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة هند صبرى مؤخراً بلوك مختلف تماماً عما اعتاده جمهورها ومحبيها خلال الآونة الأخيرة، حيث تميزت بشعر كيرلى، وحرصت على أخذ رأي متابعيها به حين وجهت سؤال لهم من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام "ما رأيكم ؟ أترك شعرى كيرلى؟".



هند صبري

وكانت ظهرت الفنانة التونسية هند صبرى فى صورة جديدة بدون مكياج، شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، كما علقت على الصورة مقتبسة مقولة الرسامة المكيسكية الشهيرة فريدا كاهلو التي قالت فيها: "في نهاية اليوم يمكننا أن نتحمل أكثر مما نعتقد أننا نستطيع"، فيما لاقت الصورة إعجاب الكثيرين.

وبين الحين والآخر، تشارك الفنانة هند صبري صورها مع متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، فعلى سبيل المثال، طالبت مؤخرا جمهورها بوضع عنوان مناسب لعام 2020 بعد كل الأحداث المتتالية التى حدثت به، وشاركت صورة لها من فيلم "الفيل الأزرق"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "إذا أعطيتم عنوانا لعام 2020 ماذا سيكون؟"، لترد عليها النجمة صبا مبارك مازحة "عام الفيل".

وشاركت الفنانة هند صبري في فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي حصد أغلب جوائز السينما العربية ACA برئاسة ماجد حسنى، والتي بلغت 15 جائزة، وعلقت الفنانة التونسية على هذه الجوائز قائلة: "أنا بشكر ACA على الجائزة وبشكر الناس اللى صوتت ليا كان نفسى نكون مع بعض ونتقابل وجها لوجه، ولكن للأسف الظروف الحالية خلتنا نقبل الجائزة من بعيد، ولكن أنا ممتنة جدا، وبشكر كل الناس اللى صوتت لدورى في فيلم (الفيل الأزرق 2)، وأهنئ كل زميلاتى المرشحات لأنهم كلهم يستاهلوا، وإن شاء الله السن الجاية نكون مع بعض".