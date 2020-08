شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات لن ننسى إطلالاتهن بحفل MTV Video Music Awards لعام 2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعت أمس عدد من النجمات العالميات للظهور بإطلالات تعمل على إثارة الجدل فقط، وذلك خلال حضورهن حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2020، حيث اختارت كل منهن التصميم الذى سيجعلها محط تركيز الأضواء منذ اللحظة الأولى لظهورهن.

تأتى فى المقدمة النجمة العالمية ليدى جاجا التى اعتادت على الظهور بإطلالات دائما تثير الجدل بأفكارها الغريبة وكانت واحدة من بين الإطلالات التى ظهرت بها ليدى جاجا ليلة امس بالحفل أشبه برواد الفضاء، فارتدت فستانا باللون الفضى من تصميم "Area"، وغطاء رأس دائرى شفاف من تصميم "Conrad Muscarella " فى حين اختارت جاجا حذاءها من تصميم "Pleasers".



كذلك النجمة العالمية مايلى سايروس التى أثارت ضجة بسبب اختيارها ارتداء فستان وجده الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة أنه غير ملائم لحدث فنى ضخم مثل "MTV Video Music Awards"، فقد اختارت مايلى فستانها من تصميم Mugler.



كذلك النجمة العالمية صوفيا كارسون التى فاجأت العالم بإطلالتها، فقد ظهرت مرتدية فستان من تصميم دار أزياء" Giambatista Valli " واختارت حذاءها من مجموعة تصميمات "Jimmy Choo" فى حين اختارت مجوهراتها من "Vhernier jewelry".



يذكر أنه خلال الحفل تم تسليم النجمة العالمية ليدى جاجا جائزة " MTV TRICON AWARD " ، كما نالت جاجا جائزة أفضل نجم لهذا العام ، فى حين نالت الاغنية التى تعاونت فيها مع اريانا جراند " Rain On Me " جائزة أفضل أغنية للعام و نالت الاغنية أيضا جائزة " BEST CINEMATOGRAPHY".

فى حين نالت إريانا جراند جائزة أفضل تعاون فنى و ذلك عن تعاونها مع جاستين بيبر فى أغنية " Stuck with U " و هى الاغنية التى فازت أيضا بجائزة " BEST MUSIC VIDEO FROM HOME " .

وفاز بجائزة أفضل فيديو كليب لهذا العام النجم العالمى the weeknd عن " Blinding Lights " و هى الاغنية التى حصدت أيضا جائزة " BEST R&B " ، اما النجمة العالمية Doja Cat فنالت جائزة أفضل مغنية " جديدة" لهذا العام .

وفاز فريق bts بجائزة فضل عمل بوب عن " On " كما نالت نفس الاغنية جائزة " BEST K-POP " و جائزة " BEST CHOREOGRAPHY " ، و نالت النجمة ميجان ذا ستاليون جائزة أفضل عمل هيب هوب لهذا العام بـ " Savage " ، بينما فاز فريق " كولد بلاى " بجائزة افضل عمل روك من خلال " Orphans " .

وعن جائزة أفضل أغنية للصيف كانت من نصيب أغنية " How You Like That " لفريق " Blackpink " ، بينما نالت تايلور سويفت جائزة أفضل اخراج عن " The Man " .

فى حين فازت اغنية مايلى سايروس " Mother’s Daughter " بجائزتين و هما : " BEST EDITING " و " BEST ART DIRECTION " ، بينا فازت دوا ليبا بجائزة " BEST VISUAL EFFECTS" عن " Physical " .



