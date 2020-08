"نتفليكس" تعلن عن أفلام ومسلسلات برنامجها لشهر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة "نتفليكس" عن العروض المقرر أن توفرها لجمهور منصتها خلال شهر سبتمبر. إذ سيتمكن المشاهدون من الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المسلسلات الأصلية من ضمنها: "بعيدًا"، الموسم الثاني من "عطايا" الموسم 2، The Duchess ، و"راتشيد".

وتقوم نتفليكس أيضا بإطلاق العديد من الأفلام الأصلية على رأسها "جليسة الأطفال: الملكة القاتلة"، و"شيطان أبد الدهر"، بالإضافة إلى الفيلم المنتظر "إينولا هولمز".

ولإضافة بعض المرح، سيتمكن المستخدمون من متابعة العديد من عروض "نتفليكس" الكوميدية الأصلية، ومنها: "فيليبي إسبارزا: قرارات خاطئة"، و"أفونسو باديلا: متلازمة الفقر".

وتوفر الشبكة لمحبي الغموض والإثارة فرصة الاستمتاع بمجموعة من الأفلام الوثائقية، مثل: "الجريمة الكاملة"، و"جريمة قتل أمريكية: كاميرا الجيران".

أما الأطفال والعائلات، فهنالك العديد من الأفلام والمسلسلات التي يمكنهم متابعتها خلال الشهر، من ضمنها: "الطفل الزعيم: أمسكوا الطفل!"، و"حديقة الديناصورات: مخيم المغامرة". كل هذا يأتي بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من مسلسلات "الأنمي مثل: إيدون"، و"الأفاعي المُجنَّحة" و"عقيدة التنين".

مسلسلات نتفليكس الأصلية

والاندر الشاب

قصّة تدور حول نشأة المحقّق ذي الشعبية "كورت والاندر" أثناء تحرّيه، حينما كان شرطيًّا شابًّا، عن جريمة تحضّ على الكراهية تسببت في إثارة حالة من الاضطرابات المدنية.

موعد الإطلاق: 3 سبتمبر .

بعيدًا

عندما تنطلق "إما غرين" في مهمّة غير مأمونة العواقب إلى "المريخ" تترأّس فيها طاقمًا دوليًّا، يتحتّم عليها أن تترك خلفها زوجها وابنتها المراهقة.

موعد الإطلاق: 4 سبتمبر.

Get Organized with The Home Edit

تمتلك "كليا شيرر" و"جوانا تبلن" شركة "ذا هوم إيديت"، وهما مُنظِّمتا منازل تتغلّبان على الفوضى وتغيّران الحياة. وتتعاون "ريس ويذرسبون" و"مولي سيمز" في الإنتاج.

موعد الإطلاق: 10 سبتمبر .

الموسم الثاني من عطايا

تواجه "عطية" المكائد من عالم آخر وتصارع الزمن لتدرك حقيقة قدرها فيما تهدّد النقابة الغامضة التي تساند "سيردار" المستقبل.

موعد الإطلاق: 10 سبتمبر.

The Duchess

تلعب "كاثرين رايان" دور والدة عزباء تدرس بعناية فكرة إنجاب طفل آخر من عدوّها اللدود، ألا وهو والد ابنتها. فهل يمكن تصحيح خطأ ما بارتكاب خطأ آخر؟

موعد الإطلاق: 11 سبتمبر.

Close enough

في مسلسل الرسوم المتحركة للكبار، يحاول الزوجان الحفاظ على هدوئهما بانتقالهما من متعة الحفلات في العشرينيّات إلى الأبوة والأمومة في الثلاثينيات.

موعد الاطلاق: 14 سبتمبر

Baby: الموسم الثالث

تنشأ صداقة غير متوقّعة بين "كيارا" و"لودوفيكا" في خضمّ بحثهما عن هويّتهما وعن الحبّ في المدرسة الثانوية الواقعة في إحدى ضواحي روما الراقية.

موعد الإطلاق: 16 سبتمبر

الموسم الثاني من criminal: UK

داخل جدران غرفة التحقيق وحين يكاد الوقت ينفد، يلاحق محقّقو لندن ثلاثة من المشتبه فيهم، وكلّ منهم متّهم بارتكاب جريمة خطيرة في موسم آخر من هذه الدراما المثيرة.

موعد الإطلاق: 16 سبتمبر.

تحدّي الشواء الأمريكي

مسابقة شواء بنكهة تنافسية جديدة، وتقاليد جنوبية مقدّسة، ورحلة اثني عشر طاهيًا وطاهيةً من المبتدئين تغمرهم الحماسة.

موعد الإطلاق: 18 سبتمبر

راتشيد

تتناول هذه الدراما التمهيدية لفيلم One Flew Over The Cuckoo's Nest شخصية الممرّضة "راتشيد".

موعد الإطلاق: 18 سبتمبر

خصوصية حياتنا

في عالمٍ لم تعد فيه البيانات تتمتّع بأية خصوصية، يكتشف محتالون بارعون مخطط مراقبة خبيثًا تتزعّمه الحكومة وشركة جشعة.

موعد الإطلاق: سبتمبر

أفلام نتفليكس

المباراة

تُشكّل مباراة واحدة في كرة القدم تجري على ملعب تُرابي في ضواحي "روما" محور القصّة لمجتمع فقير يعاني أفراده من معضلات أخلاقية وأدبية.

موعد الاطلاق: 1 سبتمبر

Freaks – You're One of Us

تكتشف أمٌّ عاملة امتلاكها لقوى خارقة كبحتها سنوات العلاج الطويلة، فتوحّد جهودها مع شريكين يتمتّعان بذات القدرات لجعل العالم مكانًا أفضل.

موعد الإطلاق 2 سبتمبر.

حُب مضمون

توافق محامية مُجهَدة (رايتشل لي كوك) على مساعدة عميل جذّاب (دامون ويانز جونيور) كي يُقاضي موقع مواعدة يضمن لمستخدميه العثور على الحبّ.

موعد الإطلاق:3 سبتمبر

أفكر في إنهاء الأمور

تكشف الأمور عن باطنها حين ترافق شابّة حبيبها الجديد، الذي تساورها الشكوك بشأنه، في رحلة للتعرّف إلى والديه في مزرعة نائية. فهل هناك ما يُثير الريبة؟

موعد الإطلاق: 4 سبتمبر.

على قيد الحياة

فيما ينتشر فيروس مُهلك في أرجاء المدينة، يظلّ رجل حبيسَ شقّته وتنقطع عنه خدمة الإنترنت فلا يتمكّن من طلب المساعدة، فيشعر باليأس حيال العثور على سبيل للخروج.

موعد الإطلاق: 8 سبتمبر.

جليسة الأطفال: الملكة القاتلة

بعد مرور عامين على الليلة العصيبة التي عايشها، يحيا "كول" كابوسًا آخر، وهو المدرسة الثانوية. وأمّا عن تلك الشياطين التي سبق وواجهها، فإنها لا تزال متعطّشة للدماء.

موعد الإطلاق: 10 سبتمبر.

شيطان أبد الدهر

في سعيه المُستميت لإنقاذ زوجته التي تصارع الموت، يتّجه الزوج للصلاة وتدابير أكثر تطرّفًا. مسلسل رعب من بطولة "توم هولاند" و"بيل سكارسجارد".

موعد الإطلاق: 16 سبتمبر.

إينولا هولمز

تشرع "إينولا هولمز" أخت "شيرلوك" الصغرى في البحث عن والدتها المُختفية، فتصقل مهاراتها، وتتفوّق على شقيقها الشهير، وتكشف عن مؤامرة خطيرة تُحاك ضدّ اللورد الصغير الغامض.

موعد الإطلاق: 23 سبتمبر.

عروض نتفليكس الكوميدية الأصلية

فيليبي إسبارزا: قرارات خاطئة

يُقدّم "فيليبي إسبارزا" عرضين مباشرين، أحدهما باللغة الإنجليزية والآخر باللغة الإسبانية، على مسرح واحد يضجّ بالضحك والمرح. وبغضّ النظر عن لغة الإلقاء، فهو مشاكس بطبعه.

موعد الإطلاق: 1 سبتمبر.

أفونسو باديلا: متلازمة الفقر

يتحدّث الكوميدي البرازيلي "أفونسو باديلا" بتعمّق عن بداياته المتواضعة، ويخبرنا بقصص مضحكة عن طفولته في هذا العرض الشخصي جدًّا!

موعد الإطلاق: 3 سبتمبر.

مايكل ماكنتاير: رجل الاستعراض

عرض كوميديا ارتجالي خاصّ جديد يقدّمه الفنّان البريطاني "مايكل ماكنتاير".

موعد الإطلاق: 15 سبتمبر.

ميشيل بيوتو: أهلا بكم في بيوتوبيا

عرض كوميديا ارتجالي خاصّ تقدّمه الفنّانة الكوميدية "ميشيل بيوتو".

موعد الإطلاق: 15 سبتمبر .

أفلام نتفليكس الوثائقية

تعلمت من الأخطبوط

تتطوّر علاقة صداقة غير تقليدية بين مخرج سينمائي وأخطبوط يعيش في إحدى غابات أعشاب البحر في جنوب أفريقيا، فيشاركه أسرار عالمه الخاصّ.

موعد الإطلاق: 7 سبتمبر.

الجريمة الكاملة

تعرّض "ديتليف روهيدر" في إبريل عام 1991 للاغتيال في "دوسلدورف"، وقد أظهر الفحص الجنائي لمسرح الجريمة ضلوع مجموعة إرهابية يسارية متطرفة، ولم تُعرف هويّة الجاني حتى اللحظة.

موعد الاطلاق: 25 سبتمبر.

جريمة قتل أمريكية: كاميرا الجيران

تسرد لقطات الكاميرا قصّة جريمة القتل الحقيقية التي ارتكبها "كريس واتس" في حقّ زوجته وابنتيه الصغيرتين، وهي التي تسبّبت في إلقاء القبض عليه.

موعد الإطلاق: 5 سبتمبر .

الأعمال العربية

بني آدم

تعرض الشبكة فيلم "بني آدم" للفنان يوسف الشريف يوم 10 سبتمبر.

الفيل الأزرق ٢

كما توفر لجمهورها بداية من 20 سبتمبر الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بطولة كريم عبدالعزيز.